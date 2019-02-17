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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:29
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:56
большинство пополняет симу наличными
у большинства бегать каждый день в кассу пополнять по 1к нет ни времени ни желания
морочится ежедневно с симиными мобильными деньгами под 4% тоже как-то муторно с копеечным выхлопом
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:06
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:09
ну посчитайте с еженедельной перекидкой на симу денег. важен сам принцип параллельного расчета процентного дохода
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:17
Ну дык посчитал.
Нарисуйте график уменьшения депозита в случае кредитки и дебитки.
Кредитка дойдет до 55 и резко в ноль - то есть прямоугольник.
В случае с дебиткой это будет треугольник от полной суммы в первый день до 0 на 55.
Площадь прямоугольника даёт нам наибольший процентный доход за 55 дней, который посчитали вы сами. Это 1.5%
Площадь треугольника это 0.5 от площади прямоугольника то есть ~0.75%
Нарисуйте и увидите сами
Деньги я буду держать на той же видсоточке, что и вы если что.
У меня есть суперсила пополнять симу по сепу
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:31
Re: Укрексiмбанк
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