Додано: Пон 18 лют, 2019 19:17

mephala написав: curiousobro написав: Ну тогда размер преобладания условной кредитки без кб над условной дебиткой без кб где-то приблизительно 0,75%, а не 1.5% как утверждалось.

С этим вы согласны? Ну тогда размер преобладания условной кредитки без кб над условной дебиткой без кб где-то приблизительно 0,75%, а не 1.5% как утверждалось.С этим вы согласны?

а пересчитать по предложенной мной схеме сложно что ли? а пересчитать по предложенной мной схеме сложно что ли?

Ну дык посчитал.Нарисуйте график уменьшения депозита в случае кредитки и дебитки.Кредитка дойдет до 55 и резко в ноль - то есть прямоугольник.В случае с дебиткой это будет треугольник от полной суммы в первый день до 0 на 55.Площадь прямоугольника даёт нам наибольший процентный доход за 55 дней, который посчитали вы сами. Это 1.5%Площадь треугольника это 0.5 от площади прямоугольника то есть ~0.75%Нарисуйте и увидите самиДеньги я буду держать на той же видсоточке, что и вы если что.У меня есть суперсила пополнять симу по сепу