RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 649650651652>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:29

Яша
https://www.eximb.com/ukr/personal/cards/tarif_all/
V2
4
 
Повідомлень: 5734
З нами з: 03.07.09
Подякував: 222 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:56

  mephala написав:
  mustbe написав:С тем, что при прочих равных кредитка выгоднее дебетки - никто не спорит.
Я спорил с цифрой 1,5%. Считаю, что разница в районе 1%

вам дали деньги 1го числа.
вы их закинули на мобильные деньги.
траты идут равномерно в течении месяца.
исходя из этого посчитайте два потока и процентный доход полученный на мобильных деньгах.
первый вы ежедневно подкидываете на дебетку дневные траты.
второй через 55 дней гасите грейсовую задолженность.

большинство пополняет симу наличными
у большинства бегать каждый день в кассу пополнять по 1к нет ни времени ни желания
морочится ежедневно с симиными мобильными деньгами под 4% тоже как-то муторно с копеечным выхлопом
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4433
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:06

  curiousobro написав:Ну тогда размер преобладания условной кредитки без кб над условной дебиткой без кб где-то приблизительно 0,75%, а не 1.5% как утверждалось.
С этим вы согласны?

а пересчитать по предложенной мной схеме сложно что ли?
mephala
 
Повідомлень: 4059
З нами з: 07.04.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:09

  J написав:
  mephala написав:
  mustbe написав:С тем, что при прочих равных кредитка выгоднее дебетки - никто не спорит.
Я спорил с цифрой 1,5%. Считаю, что разница в районе 1%

вам дали деньги 1го числа.
вы их закинули на мобильные деньги.
траты идут равномерно в течении месяца.
исходя из этого посчитайте два потока и процентный доход полученный на мобильных деньгах.
первый вы ежедневно подкидываете на дебетку дневные траты.
второй через 55 дней гасите грейсовую задолженность.

большинство пополняет симу наличными
у большинства бегать каждый день в кассу пополнять по 1к нет ни времени ни желания
морочится ежедневно с симиными мобильными деньгами под 4% тоже как-то муторно с копеечным выхлопом

ну посчитайте с еженедельной перекидкой на симу денег. важен сам принцип параллельного расчета процентного дохода
mephala
 
Повідомлень: 4059
З нами з: 07.04.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:17

  mephala написав:
  curiousobro написав:Ну тогда размер преобладания условной кредитки без кб над условной дебиткой без кб где-то приблизительно 0,75%, а не 1.5% как утверждалось.
С этим вы согласны?

а пересчитать по предложенной мной схеме сложно что ли?

Ну дык посчитал.
Нарисуйте график уменьшения депозита в случае кредитки и дебитки.
Кредитка дойдет до 55 и резко в ноль - то есть прямоугольник.
В случае с дебиткой это будет треугольник от полной суммы в первый день до 0 на 55.
Площадь прямоугольника даёт нам наибольший процентный доход за 55 дней, который посчитали вы сами. Это 1.5%
Площадь треугольника это 0.5 от площади прямоугольника то есть ~0.75%

Нарисуйте и увидите сами

Деньги я буду держать на той же видсоточке, что и вы если что.
У меня есть суперсила пополнять симу по сепу :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1784
З нами з: 21.07.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:31

Re: Укрексiмбанк

  curiousobro написав:У меня есть суперсила пополнять симу по сепу

поделитесь плиз как вы обходите комиссию 1% за безналичное пополнение?
Andey
 
Повідомлень: 902
З нами з: 18.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:39

  Andey написав:
  curiousobro написав:У меня есть суперсила пополнять симу по сепу

поделитесь плиз как вы обходите комиссию 1% за безналичное пополнение?


никак
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35692
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5669 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:42

  Andey написав:
  curiousobro написав:У меня есть суперсила пополнять симу по сепу

поделитесь плиз как вы обходите комиссию 1% за безналичное пополнение?

Это "работает", когда у вас карта не под депо, а обычная, платная.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 20.03.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:58

  curiousobro написав:,
Нарисуйте график уменьшения депозита в случае кредитки и дебитки.
Кредитка дойдет до 55 и резко в ноль - то есть прямоугольник.
В случае с дебиткой это будет треугольник от полной суммы в первый день до 0 на 55.
Площадь прямоугольника даёт нам наибольший процентный доход за 55 дней, который посчитали вы сами. Это 1.5%
Площадь треугольника это 0.5 от площади прямоугольника то есть ~0.75%
,

у вас ошибка не 55 а 30 либо 31

поэтому будет не 0,75

пересчитайте выйдет 0,4

если буду ежедневно гонять по 1к с симиных мобильных 4% - будет 0,1,
0,1 от 20к - 20грн :roll:
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4433
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:19

Re: Укрексiмбанк

да возьмите эксель в руки и посчитайте.
например деньги на первое число 15000. ежедневно тратите 500 грн.
при дебетке сумма на мобильных уменьшается на 500 грн в течении 30 дней.
и посуточное начисление процента на остаток сделайте.
в случае кредитки деньги пролежат 55 дней на всю сумму 15000.
потом вычтите из процентного дохода по схеме кредитки полученный процентный доход по схеме дебетки.
разница и будет доход от юзания кредитки вместо дебетки. епт :mrgreen:

ЗЫ
написал бы это коваль - грейс наверно бы запретили как такой :lol:
mephala
 
Повідомлень: 4059
З нами з: 07.04.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 579 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 649650651652>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], J, Koticoff, lel, Stringer, teà, vitaliy1111, wig, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.