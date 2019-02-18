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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:29
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:56
mephala написав: mustbe написав:
С тем, что при прочих равных кредитка выгоднее дебетки - никто не спорит.
Я спорил с цифрой 1,5%. Считаю, что разница в районе 1%
вам дали деньги 1го числа.
вы их закинули на мобильные деньги.
траты идут равномерно в течении месяца.
исходя из этого посчитайте два потока и процентный доход полученный на мобильных деньгах.
первый вы ежедневно подкидываете на дебетку дневные траты.
второй через 55 дней гасите грейсовую задолженность.
большинство пополняет симу наличными
у большинства бегать каждый день в кассу пополнять по 1к нет ни времени ни желания
морочится ежедневно с симиными мобильными деньгами под 4% тоже как-то муторно с копеечным выхлопом
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:06
curiousobro написав:
Ну тогда размер преобладания условной кредитки без кб над условной дебиткой без кб где-то приблизительно 0,75%, а не 1.5% как утверждалось.
С этим вы согласны?
а пересчитать по предложенной мной схеме сложно что ли?
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mephala
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:09
J написав: mephala написав: mustbe написав:
С тем, что при прочих равных кредитка выгоднее дебетки - никто не спорит.
Я спорил с цифрой 1,5%. Считаю, что разница в районе 1%
вам дали деньги 1го числа.
вы их закинули на мобильные деньги.
траты идут равномерно в течении месяца.
исходя из этого посчитайте два потока и процентный доход полученный на мобильных деньгах.
первый вы ежедневно подкидываете на дебетку дневные траты.
второй через 55 дней гасите грейсовую задолженность.
большинство пополняет симу наличными
у большинства бегать каждый день в кассу пополнять по 1к нет ни времени ни желания
морочится ежедневно с симиными мобильными деньгами под 4% тоже как-то муторно с копеечным выхлопом
ну посчитайте с еженедельной перекидкой на симу денег. важен сам принцип параллельного расчета процентного дохода
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mephala
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:17
mephala написав: curiousobro написав:
Ну тогда размер преобладания условной кредитки без кб над условной дебиткой без кб где-то приблизительно 0,75%, а не 1.5% как утверждалось.
С этим вы согласны?
а пересчитать по предложенной мной схеме сложно что ли?
Ну дык посчитал.
Нарисуйте график уменьшения депозита в случае кредитки и дебитки.
Кредитка дойдет до 55 и резко в ноль - то есть прямоугольник.
В случае с дебиткой это будет треугольник от полной суммы в первый день до 0 на 55.
Площадь прямоугольника даёт нам наибольший процентный доход за 55 дней, который посчитали вы сами. Это 1.5%
Площадь треугольника это 0.5 от площади прямоугольника то есть ~0.75%
Нарисуйте и увидите сами
Деньги я буду держать на той же видсоточке, что и вы если что.
У меня есть суперсила пополнять симу по сепу
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curiousobro
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:31
curiousobro написав:
У меня есть суперсила пополнять симу по сепу
поделитесь плиз как вы обходите комиссию 1% за безналичное пополнение?
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Andey
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:39
Andey написав: curiousobro написав:
У меня есть суперсила пополнять симу по сепу
поделитесь плиз как вы обходите комиссию 1% за безналичное пополнение?
никак
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:42
Andey написав: curiousobro написав:
У меня есть суперсила пополнять симу по сепу
поделитесь плиз как вы обходите комиссию 1% за безналичное пополнение?
Это "работает", когда у вас карта не под депо, а обычная, платная.
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Flamingo
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:58
curiousobro написав:
,
Нарисуйте график уменьшения депозита в случае кредитки и дебитки.
Кредитка дойдет до 55 и резко в ноль - то есть прямоугольник.
В случае с дебиткой это будет треугольник от полной суммы в первый день до 0 на 55
.
Площадь прямоугольника даёт нам наибольший процентный доход за 55
дней, который посчитали вы сами. Это 1.5%
Площадь треугольника это 0.5 от площади прямоугольника то есть ~0.75%
,
у вас ошибка не 55
а 30 либо 31
поэтому будет не 0,75
пересчитайте выйдет 0,4
если буду ежедневно гонять по 1к с симиных мобильных 4% - будет 0,1
,
0,1 от 20к - 20грн
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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J
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Додано: Пон 18 лют, 2019 20:19
да возьмите эксель в руки и посчитайте.
например деньги на первое число 15000. ежедневно тратите 500 грн.
при дебетке сумма на мобильных уменьшается на 500 грн в течении 30 дней.
и посуточное начисление процента на остаток сделайте.
в случае кредитки деньги пролежат 55 дней на всю сумму 15000.
потом вычтите из процентного дохода по схеме кредитки полученный процентный доход по схеме дебетки.
разница и будет доход от юзания кредитки вместо дебетки. епт
ЗЫ
написал бы это коваль - грейс наверно бы запретили как такой
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mephala
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