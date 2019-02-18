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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 649650651652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:35

Что тут спорить?
У кого-то может такие мелкие траты, что и бесплатная карта будет неинтересна
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:45

  Вкладчик1234 написав:,
У кого-то может такие мелкие траты, что и бесплатная карта будет неинтересна

это пресс-служба банка так поясняет смену тарифов? :D
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:53

  J написав:это пресс-служба банка так поясняет смену тарифов?

Я вообще в команде свинорылов с самого начала. Обижаете :)

Просто там выше спор зашёл на 5 страниц. Но смысла в нём мало. Т.к. выхлоп зависит от оборотов. Соответственно у каждого будет своя калькуляция. Есть "успешные кейсы" не только с платиной, если что :)

Но с 1 марта конечно новых "успешных кейсов" почти не будет (пока не считал)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 649650651652
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