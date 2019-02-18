Что тут спорить?
У кого-то может такие мелкие траты, что и бесплатная карта будет неинтересна
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 20:35
Что тут спорить?
У кого-то может такие мелкие траты, что и бесплатная карта будет неинтересна
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 лют, 2019 20:45
это пресс-служба банка так поясняет смену тарифов?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Пон 18 лют, 2019 20:53
Я вообще в команде свинорылов с самого начала. Обижаете
Просто там выше спор зашёл на 5 страниц. Но смысла в нём мало. Т.к. выхлоп зависит от оборотов. Соответственно у каждого будет своя калькуляция. Есть "успешные кейсы" не только с платиной, если что
Но с 1 марта конечно новых "успешных кейсов" почти не будет (пока не считал)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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