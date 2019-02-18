Додано: Пон 18 лют, 2019 20:35

Что тут спорить?

У кого-то может такие мелкие траты, что и бесплатная карта будет неинтересна

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин