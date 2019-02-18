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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 650651652653654>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:35

Что тут спорить?
У кого-то может такие мелкие траты, что и бесплатная карта будет неинтересна
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:45

  Вкладчик1234 написав:,
У кого-то может такие мелкие траты, что и бесплатная карта будет неинтересна

это пресс-служба банка так поясняет смену тарифов? :D
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:53

  J написав:это пресс-служба банка так поясняет смену тарифов?

Я вообще в команде свинорылов с самого начала. Обижаете :)

Просто там выше спор зашёл на 5 страниц. Но смысла в нём мало. Т.к. выхлоп зависит от оборотов. Соответственно у каждого будет своя калькуляция. Есть "успешные кейсы" не только с платиной, если что :)

Но с 1 марта конечно новых "успешных кейсов" почти не будет (пока не считал)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:06

  mephala написав:да возьмите эксель в руки и посчитайте.
например деньги на первое число 15000. ежедневно тратите 500 грн.
при дебетке сумма на мобильных уменьшается на 500 грн в течении 30 дней.
и посуточное начисление процента на остаток сделайте.
в случае кредитки деньги пролежат 55 дней на всю сумму 15000.
потом вычтите из процентного дохода по схеме кредитки полученный процентный доход по схеме дебетки.
разница и будет доход от юзания кредитки вместо дебетки. епт :mrgreen:

ЗЫ
написал бы это коваль - грейс наверно бы запретили как такой :lol:

Поделитесь цифрой, раз уж рассчитали :)

Там будут все те же 1.5%, с которых вы начинали с самого начала дискуссии?

Или все же поменьше?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:14

Re: Укрексiмбанк

все те же 1,5%
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:14

  Вкладчик1234 написав: выхлоп зависит от оборотов. Соответственно у каждого будет своя калькуляция

Звичайно, залежить від оборотів. Розрахунок був наведений на 100/200т.
Бажаєте на Ваші обороти порахуємо?
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:25

  M-Audio написав:Но тут нет повода для дискуссии: кто уже оформил, тому нет резона обсуждать, выгодно ли это. Уже оформленная карта по-любому выгоднее всего остального непотріба, потому что доход не сопоставим, а уплаченных денег точно не вернуть.

Та звичайно! Ніхто ж не каже, що використання дебетки з 5% - собі на збиток. Було порівняння. Виявилось, що зиск від її використання десь співставний з кредиткою з 2,5%.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:32

  curiousobro написав:Там будут все те же 1.5%, с которых вы начинали с самого начала дискуссии?

Или все же поменьше?

Це буде залежати, як часто Ви баражуєте від Відсоточки до банкомату Ексіма.
Якщо кожного дня, порахуємо 0,75. Якщо раз на місяць - 1,5.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:43

  Людина з вулиці написав:Виявилось, що зиск від її використання десь співставний з кредиткою з 2,5%.

А сможете назвать кредитки с грейсом от 55 дней и со средним кешбеком от 2,5% чистыми "практически на все"?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:45

  M-Audio написав:Интереснее было бы послушать умные мысли по поводу новых тарифов.

Не потрібно нікого слухати. Беріть ручку і рахуйте. Як було пораховано для старих тарифів.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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