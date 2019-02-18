|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 20:35
Что тут спорить?
У кого-то может такие мелкие траты, что и бесплатная карта будет неинтересна
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7188
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4783 раз.
- Подякували: 1747 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Пон 18 лют, 2019 20:45
Вкладчик1234 написав:
,
У кого-то может такие мелкие траты, что и бесплатная карта будет неинтересна
это пресс-служба банка так поясняет смену тарифов?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
-
J
-
-
- Повідомлень: 4435
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лют, 2019 20:53
J написав:
это пресс-служба банка так поясняет смену тарифов?
Я вообще в команде свинорылов с самого начала. Обижаете
Просто там выше спор зашёл на 5 страниц. Но смысла в нём мало. Т.к. выхлоп зависит от оборотов. Соответственно у каждого будет своя калькуляция. Есть "успешные кейсы" не только с платиной, если что
Но с 1 марта конечно новых "успешных кейсов" почти не будет (пока не считал)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7188
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4783 раз.
- Подякували: 1747 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:06
mephala написав:
да возьмите эксель в руки и посчитайте.
например деньги на первое число 15000. ежедневно тратите 500 грн.
при дебетке сумма на мобильных уменьшается на 500 грн в течении 30 дней.
и посуточное начисление процента на остаток сделайте.
в случае кредитки деньги пролежат 55 дней на всю сумму 15000.
потом вычтите из процентного дохода по схеме кредитки полученный процентный доход по схеме дебетки.
разница и будет доход от юзания кредитки вместо дебетки. епт
ЗЫ
написал бы это коваль - грейс наверно бы запретили как такой
Поделитесь цифрой, раз уж рассчитали
Там будут все те же 1.5%, с которых вы начинали с самого начала дискуссии?
Или все же поменьше?
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1784
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:14
все те же 1,5%
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4061
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:14
Вкладчик1234 написав:
выхлоп зависит от оборотов. Соответственно у каждого будет своя калькуляция
Звичайно, залежить від оборотів. Розрахунок був наведений на 100/200т.
Бажаєте на Ваші обороти порахуємо?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
-
Людина з вулиці
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 27.12.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:25
M-Audio написав:
Но тут нет повода для дискуссии: кто уже оформил, тому нет резона обсуждать, выгодно ли это. Уже оформленная карта по-любому выгоднее всего остального непотріба, потому что доход не сопоставим, а уплаченных денег точно не вернуть.
Та звичайно! Ніхто ж не каже, що використання дебетки з 5% - собі на збиток. Було порівняння. Виявилось, що зиск від її використання десь співставний з кредиткою з 2,5%.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
-
Людина з вулиці
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 27.12.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:32
curiousobro написав:
Там будут все те же 1.5%, с которых вы начинали с самого начала дискуссии?
Или все же поменьше?
Це буде залежати, як часто Ви баражуєте від Відсоточки до банкомату Ексіма.
Якщо кожного дня, порахуємо 0,75. Якщо раз на місяць - 1,5.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
-
Людина з вулиці
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 27.12.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:43
Людина з вулиці написав:
Виявилось, що зиск від її використання десь співставний з кредиткою з 2,5%.
А сможете назвать кредитки с грейсом от 55 дней и со средним кешбеком от 2,5% чистыми "практически на все"?
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 1470
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:45
M-Audio написав:
Интереснее было бы послушать умные мысли по поводу новых тарифов.
Не потрібно нікого слухати. Беріть ручку і рахуйте. Як було пораховано для старих тарифів.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
-
Людина з вулиці
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 27.12.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|