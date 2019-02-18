Что тут спорить?
У кого-то может такие мелкие траты, что и бесплатная карта будет неинтересна
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 20:35
Что тут спорить?
У кого-то может такие мелкие траты, что и бесплатная карта будет неинтересна
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 лют, 2019 20:45
это пресс-служба банка так поясняет смену тарифов?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Пон 18 лют, 2019 20:53
Я вообще в команде свинорылов с самого начала. Обижаете
Просто там выше спор зашёл на 5 страниц. Но смысла в нём мало. Т.к. выхлоп зависит от оборотов. Соответственно у каждого будет своя калькуляция. Есть "успешные кейсы" не только с платиной, если что
Но с 1 марта конечно новых "успешных кейсов" почти не будет (пока не считал)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:06
Поделитесь цифрой, раз уж рассчитали
Там будут все те же 1.5%, с которых вы начинали с самого начала дискуссии?
Или все же поменьше?
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:14
Re: Укрексiмбанк
все те же 1,5%
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:14
Звичайно, залежить від оборотів. Розрахунок був наведений на 100/200т.
Бажаєте на Ваші обороти порахуємо?
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:25
Та звичайно! Ніхто ж не каже, що використання дебетки з 5% - собі на збиток. Було порівняння. Виявилось, що зиск від її використання десь співставний з кредиткою з 2,5%.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:32
Це буде залежати, як часто Ви баражуєте від Відсоточки до банкомату Ексіма.
Якщо кожного дня, порахуємо 0,75. Якщо раз на місяць - 1,5.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:43
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:45
Не потрібно нікого слухати. Беріть ручку і рахуйте. Як було пораховано для старих тарифів.
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