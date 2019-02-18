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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 651652653654>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:48

  Flamingo написав:
  Людина з вулиці написав:Виявилось, що зиск від її використання десь співставний з кредиткою з 2,5%.

А сможете назвать кредитки с грейсом от 55 дней и со средним кешбеком от 2,5% чистыми "практически на все"?

Я вже називав. Тасіни Віка і В5. В парі.
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:54

Re: Укрексiмбанк

  Людина з вулиці написав:Я вже називав. Тасіни Віка і В+. В парі.

Саме на них і слід розглянути конкретний приклад?
Де з Віки можна здьоргнути весь ліміт під 3% кишмишу?
Потім поповнити і на наступні вихідні те саме?
4 рази в місяць дасть 12%.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:58

Квесторе_поверніться
:D ...Не дасть. 3% залишаться трьома.
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:01

mephala говорит про дельту 1,5%.
Людина з вулиці - аж 2,5%.
Вы уж там определитесь, что ли.

Я, кажется, понял почему мы друг друга не понимаем.
Мои расчеты основываются на сценарии с ежедневным пополнением карты в тарифе Приватный с той же В+.
Таким образом 1,5% от mephala делятся пополам, и получается 0,75%.
Если же кто-то пополняет карту раз в месяц - то да, будет где-то в районе 1,5%. Но кто ж ему доктор ?

Как могли получиться 2,5% - я вообще без понятия.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:05

  Людина з вулиці написав:
  Flamingo написав:
  Людина з вулиці написав:Виявилось, що зиск від її використання десь співставний з кредиткою з 2,5%.

А сможете назвать кредитки с грейсом от 55 дней и со средним кешбеком от 2,5% чистыми "практически на все"?

Я вже називав. Тасіни Віка і В5. В парі.

Как говорил Станиславский - не верю. Сам их использую. За прошлый год средний % вышел 1.93. Дело в том что в этой паре карт любые траты с понедельника по пятницу, кроме интернета, продуктовых магазинов и АЗС будут под 1%. Да можно пытаться все остальные покупки скинуть на выходные, но в вот в самый неожиданный момент пришлось покупочку в среду на 7000 сделать и средняя просела. А потом дочке к стоматологу пришлось тоже идти среди недели и тоже конфуз. Платины тогда у меня ещё не было.
Ну и по Тасе у многих (не у меня) есть вопросы по лимитам. Я так понимаю честный 55 дневный Грейс получается далеко не у всех.
В общем Тася на парочка карт пример хороший, но не бесспорный. И уж точно не для всех применимый
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:06

mustbe
Коли читаєте текст, намагайтесь сконцетруватися і ні на що не відволікатися. Тоді з розумінням прочитаного буде краще.
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:09

Flamingo
Для Вас - краще Платина. Питання тільки, наскільки?
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:10

Людина з вулиці
Прекрасный метод ведения диалога
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:13

mustbe
Ну а що накажете робити? Весь розрахунок був розжований. А Ви все рівно "без понятия".
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:15

Re: Укрексiмбанк

  mephala написав:при дебетке сумма на мобильных уменьшается на 500 грн в течении 30 дней

Что такое "мобильные деньги" ?
"Мои сбережения" ?
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