Я вже називав. Тасіни Віка і В5. В парі.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:48
Я вже називав. Тасіни Віка і В5. В парі.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:54
Re: Укрексiмбанк
Саме на них і слід розглянути конкретний приклад?
Де з Віки можна здьоргнути весь ліміт під 3% кишмишу?
Потім поповнити і на наступні вихідні те саме?
4 рази в місяць дасть 12%.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:58
Квесторе_поверніться
...Не дасть. 3% залишаться трьома.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:01
mephala говорит про дельту 1,5%.
Людина з вулиці - аж 2,5%.
Вы уж там определитесь, что ли.
Я, кажется, понял почему мы друг друга не понимаем.
Мои расчеты основываются на сценарии с ежедневным пополнением карты в тарифе Приватный с той же В+.
Таким образом 1,5% от mephala делятся пополам, и получается 0,75%.
Если же кто-то пополняет карту раз в месяц - то да, будет где-то в районе 1,5%. Но кто ж ему доктор ?
Как могли получиться 2,5% - я вообще без понятия.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:05
Как говорил Станиславский - не верю. Сам их использую. За прошлый год средний % вышел 1.93. Дело в том что в этой паре карт любые траты с понедельника по пятницу, кроме интернета, продуктовых магазинов и АЗС будут под 1%. Да можно пытаться все остальные покупки скинуть на выходные, но в вот в самый неожиданный момент пришлось покупочку в среду на 7000 сделать и средняя просела. А потом дочке к стоматологу пришлось тоже идти среди недели и тоже конфуз. Платины тогда у меня ещё не было.
Ну и по Тасе у многих (не у меня) есть вопросы по лимитам. Я так понимаю честный 55 дневный Грейс получается далеко не у всех.
В общем Тася на парочка карт пример хороший, но не бесспорный. И уж точно не для всех применимый
Додано: Пон 18 лют, 2019 22:06
mustbe
Коли читаєте текст, намагайтесь сконцетруватися і ні на що не відволікатися. Тоді з розумінням прочитаного буде краще.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:09
Flamingo
Для Вас - краще Платина. Питання тільки, наскільки?
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:10
Людина з вулиці
Прекрасный метод ведения диалога
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:13
mustbe
Ну а що накажете робити? Весь розрахунок був розжований. А Ви все рівно "без понятия".
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:15
Re: Укрексiмбанк
Что такое "мобильные деньги" ?
"Мои сбережения" ?
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