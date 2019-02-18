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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 22:16
Людина з вулиці написав:Flamingo
Для Вас - краще Платина. Питання тільки, наскільки?
Ошибаетесь. Ежемесячно кроме платины использую обе кредитки Таси, кредитку А-банки, раньше еще использовал Альфу. За последние полгода 5 транзакций было через Моно. Если в моем понимании эффективность использования другой карты выше чем платины - использую ее.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:18
mustbe написав:
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Таким образом 1,5% от mephala
делятся пополам, и получается 0,75%.
Если же кто-то пополняет карту раз в месяц - то да, будет где-то в районе 1,5%.,
делить надо не пополам а на 4
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:18
mustbe написав:
Что такое "мобильные деньги" ?
"Мои сбережения" ?
Слід розуміти рахунок з вільним зняттям без втрати відсотків. Наприклад, Відсоточка+.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:19
Flamingo
Все робите правильно.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:35
Людина з вулиці написав:mustbe
Ну а що накажете робити? Весь розрахунок був розжований. А Ви все рівно "без понятия".
Речь об этом ?
А я повністю підтримаю розрахунки mephala.
1,5% за рахунок грейсу цілком реальні (при ставці 17% за 40 днів). Отже перевага дебетки над умовною кредиткою без кешбеку зменшується з 5% до 3,5%.
Багато хто отримав Платину безкоштовно?
-1000 = -1%, ну або -0,5% при оборотах 200т. Перевага вже 2,5% (3%)?
Стоимость выпуска карты я бы вообще не учитывал.
При оборотах 20к/мес = 240к/год она меньше 0,42%.
Но главное не это, а то, что выпуск допки отбивает за пару месяцев и выпуск основной карты и выпуск самой допки.
Это я еще не говорю про параллельную карту в валюте, которая приносит сплошной профит
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- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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mustbe
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