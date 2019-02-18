Людина з вулиці написав:mustbe
Ну а що накажете робити? Весь розрахунок був розжований. А Ви все рівно "без понятия".
Речь об этом ?
А я повністю підтримаю розрахунки mephala.
1,5% за рахунок грейсу цілком реальні (при ставці 17% за 40 днів). Отже перевага дебетки над умовною кредиткою без кешбеку зменшується з 5% до 3,5%.
Багато хто отримав Платину безкоштовно?
-1000 = -1%, ну або -0,5% при оборотах 200т. Перевага вже 2,5% (3%)?
Стоимость выпуска карты я бы вообще не учитывал.
При оборотах 20к/мес = 240к/год она меньше 0,42%.
Но главное не это, а то, что выпуск допки отбивает за пару месяцев и выпуск основной карты и выпуск самой допки.
Это я еще не говорю про параллельную карту в валюте, которая приносит сплошной профит