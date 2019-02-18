Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 22:16
Людина з вулиці написав: Flamingo
Для Вас - краще Платина. Питання тільки, наскільки?
Ошибаетесь. Ежемесячно кроме платины использую обе кредитки Таси, кредитку А-банки, раньше еще использовал Альфу. За последние полгода 5 транзакций было через Моно. Если в моем понимании эффективность использования другой карты выше чем платины - использую ее.
Flamingo
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:18
mustbe написав:
,
Таким образом 1,5% от
mephala
делятся пополам, и получается 0,75%.
Если же кто-то пополняет карту раз в месяц - то да, будет где-то в районе 1,5%.,
делить надо не пополам а на 4
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:18
mustbe написав:
Что такое "мобильные деньги" ?
"Мои сбережения" ?
Слід розуміти рахунок з вільним зняттям без втрати відсотків. Наприклад, Відсоточка+.
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Людина з вулиці
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:19
Flamingo Все робите правильно.
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Людина з вулиці
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:35
Людина з вулиці написав: mustbe
Ну а що накажете робити? Весь розрахунок був розжований. А Ви все рівно "без понятия".
Речь об этом ?
А я повністю підтримаю розрахунки mephala.
1,5% за рахунок грейсу цілком реальні (при ставці 17% за 40 днів). Отже перевага дебетки над умовною кредиткою без кешбеку зменшується з 5% до 3,5%. Багато хто отримав Платину безкоштовно? -1000 = -1%, ну або -0,5% при оборотах 200т. Перевага вже 2,5% (3%)?
Стоимость выпуска карты я бы вообще не учитывал.
При оборотах 20к/мес = 240к/год она меньше 0,42%.
Но главное не это, а то, что выпуск допки отбивает за пару месяцев и выпуск основной карты и выпуск самой допки.
Это я еще не говорю про параллельную карту в валюте, которая приносит сплошной профит
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mustbe
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:41
Flamingo написав: Людина з вулиці написав:
Виявилось, що зиск від її використання десь співставний з кредиткою з 2,5%.
А сможете назвать кредитки с грейсом от 55 дней и со средним кешбеком от 2,5% чистыми "практически на все"?
я бы не говорил про 2,5% так как выщитано умозрительно для определенного оборота. можно даже график построить =)
расшифровывать не буду =)
mephala
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:44
J написав: mustbe написав:
,
Таким образом 1,5% от
mephala
делятся пополам, и получается 0,75%.
Если же кто-то пополняет карту раз в месяц - то да, будет где-то в районе 1,5%.,
делить надо не пополам а на 4
вы свои 4 в экселе выщитали?
mephala
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:54
mephala написав: J написав: mustbe написав:
,
Таким образом 1,5% от
mephala
делятся пополам, и получается 0,75%.
Если же кто-то пополняет карту раз в месяц - то да, будет где-то в районе 1,5%.,
делить надо не пополам а на 4
вы свои 4 в экселе выщитали?
на глаз грубо-приблизительно
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J
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:54
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Додано: Пон 18 лют, 2019 23:03
Берем для определённости В+ с 17%/год.
Получаем базу: 17 / 12 * 0,805 = 1,14%/мес Дальше - танцуем от этой базы. Не, на 4 делить не надо. Надо делить таки пополам за счет линейности пополнений. Получаем 0,57%. Далее это число умножаем на 55/30. Получаем 1,04% (55 - грейс-период) Таким образом получаем дельту в 1%. Но никак не 1,5 и не 2,5
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mustbe
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