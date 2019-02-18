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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 652653654655656>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:16

  Людина з вулиці написав:Flamingo
Для Вас - краще Платина. Питання тільки, наскільки?

Ошибаетесь. Ежемесячно кроме платины использую обе кредитки Таси, кредитку А-банки, раньше еще использовал Альфу. За последние полгода 5 транзакций было через Моно. Если в моем понимании эффективность использования другой карты выше чем платины - использую ее.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:18

  mustbe написав:,
Таким образом 1,5% от mephala делятся пополам, и получается 0,75%.
Если же кто-то пополняет карту раз в месяц - то да, будет где-то в районе 1,5%.,

делить надо не пополам а на 4
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J
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:18

  mustbe написав:Что такое "мобильные деньги" ?
"Мои сбережения" ?

Слід розуміти рахунок з вільним зняттям без втрати відсотків. Наприклад, Відсоточка+.
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:19

Flamingo
Все робите правильно.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:35

  Людина з вулиці написав:mustbe
Ну а що накажете робити? Весь розрахунок був розжований. А Ви все рівно "без понятия".

Речь об этом ?
А я повністю підтримаю розрахунки mephala.

1,5% за рахунок грейсу цілком реальні (при ставці 17% за 40 днів). Отже перевага дебетки над умовною кредиткою без кешбеку зменшується з 5% до 3,5%.

Багато хто отримав Платину безкоштовно?
-1000 = -1%, ну або -0,5% при оборотах 200т. Перевага вже 2,5% (3%)?


Стоимость выпуска карты я бы вообще не учитывал.
При оборотах 20к/мес = 240к/год она меньше 0,42%.
Но главное не это, а то, что выпуск допки отбивает за пару месяцев и выпуск основной карты и выпуск самой допки.
Это я еще не говорю про параллельную карту в валюте, которая приносит сплошной профит
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:41

  Flamingo написав:
  Людина з вулиці написав:Виявилось, що зиск від її використання десь співставний з кредиткою з 2,5%.

А сможете назвать кредитки с грейсом от 55 дней и со средним кешбеком от 2,5% чистыми "практически на все"?

я бы не говорил про 2,5% так как выщитано умозрительно для определенного оборота. можно даже график построить =)
расшифровывать не буду =)
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mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:44

  J написав:
  mustbe написав:,
Таким образом 1,5% от mephala делятся пополам, и получается 0,75%.
Если же кто-то пополняет карту раз в месяц - то да, будет где-то в районе 1,5%.,

делить надо не пополам а на 4

вы свои 4 в экселе выщитали? :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:54

  mephala написав:
  J написав:
  mustbe написав:,
Таким образом 1,5% от mephala делятся пополам, и получается 0,75%.
Если же кто-то пополняет карту раз в месяц - то да, будет где-то в районе 1,5%.,

делить надо не пополам а на 4

вы свои 4 в экселе выщитали? :roll:

на глаз грубо-приблизительно
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 22:54

Re: Укрексiмбанк

- армяне лучше чем грузины!
- чем?
- чем грузины!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:03

Берем для определённости В+ с 17%/год.
Получаем базу: 17 / 12 * 0,805 = 1,14%/мес
Дальше - танцуем от этой базы.

Не, на 4 делить не надо.
Надо делить таки пополам за счет линейности пополнений. Получаем 0,57%.
Далее это число умножаем на 55/30. Получаем 1,04%
(55 - грейс-период)

Таким образом получаем дельту в 1%.
Но никак не 1,5 и не 2,5
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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