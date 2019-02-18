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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 653654655656> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 292 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 35 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 80 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 292 Додано: Пон 18 лют, 2019 23:11 mustbe написав: Берем для определённости В+ с 17%/год.

Получаем базу: 17 / 12 * 0,805 = 1,14%/мес

Дальше - танцуем от этой базы.



Не, на 4 делить не надо.

Надо делить таки пополам за счет линейности пополнений. Получаем 0,57%.

Далее это число умножаем на 55/30. Получаем 1,04%

(55 - грейс-период)



Таким образом получаем дельту в 1%.

Но никак не 1,5 и не 2,5 Берем для определённости В+ с 17%/год.Получаем базу: 17 / 12 * 0,805 = 1,14%/месДальше - танцуем от этой базы.Не, на 4 делить не надо.Надо делить таки пополам за счет линейности пополнений. Получаем 0,57%.Далее это число умножаем на 55/30. Получаем 1,04%(55 - грейс-период)Таким образом получаем дельту в 1%.Но никак не 1,5 и не 2,5

то как вы считаете явно говорит о том, что подобными вещами в реале не занимались. я тихо в шоке.

даю вводную для 3го класса.

у чела зарплата 1го числа в размере 15К. получив ее он кладет на депозит зарплату сроком на 54 дня.

также у него есть кредитка с грейс периодом 55 дней.

какой процентный доход получит чел если будет 30 дней рассчитываться кредиткой и на 55й день от получения зарплаты погасит грейс период деньгами которые снимет с закончившегося депозита? то как вы считаете явно говорит о том, что подобными вещами в реале не занимались. я тихо в шоке.даю вводную для 3го класса.у чела зарплата 1го числа в размере 15К. получив ее он кладет на депозит зарплату сроком на 54 дня.также у него есть кредитка с грейс периодом 55 дней.какой процентный доход получит чел если будет 30 дней рассчитываться кредиткой и на 55й день от получения зарплаты погасит грейс период деньгами которые снимет с закончившегося депозита? Востаннє редагувалось mephala в Пон 18 лют, 2019 23:18, всього редагувалось 2 разів. mephala Повідомлень: 4065 З нами з: 07.04.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 23:12 господа

переведите с эксимовского на русский



Клас додаткової картки не може бути вище класу основної картки.На ім'я однієї особи не може бути оформлено 2 та більше однакових додаткових карток



что они имеют ввиду под однаковых? одного класса типа одна инфинити одна платина ...

платина виза + платинум мастер это однакови или нет? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 35696 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5669 раз. Профіль 9 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 23:15 IMPRINTER написав: господа

переведите с эксимовского на русский



Клас додаткової картки не може бути вище класу основної картки.На ім'я однієї особи не може бути оформлено 2 та більше однакових додаткових карток



что они имеют ввиду под однаковых? одного класса типа одна инфинити одна платина ...

платина виза + платинум мастер это однакови или нет? господапереведите с эксимовского на русскийчто они имеют ввиду под однаковых? одного класса типа одна инфинити одна платина ...платина виза + платинум мастер это однакови или нет?

К основной инфи - можно выпустить только 1 инфи, 1 пл, 1зол. Как я понимаю.

Это какой-то совковый принцип - берёшь вырезку - бери и голых костей внагрузку. А просто набрать вырезки нельзя





А зачем местный мастер? К основной инфи - можно выпустить только 1 инфи, 1 пл, 1зол. Как я понимаю.Это какой-то совковый принцип - берёшь вырезку - бери и голых костей внагрузку. А просто набрать вырезки нельзяА зачем местный мастер? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 7191 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4784 раз. Подякували: 1747 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 23:24 mephala написав: mustbe написав: Берем для определённости В+ с 17%/год.

Получаем базу: 17 / 12 * 0,805 = 1,14%/мес

Дальше - танцуем от этой базы.



Не, на 4 делить не надо.

Надо делить таки пополам за счет линейности пополнений. Получаем 0,57%.

Далее это число умножаем на 55/30. Получаем 1,04%

(55 - грейс-период)



Таким образом получаем дельту в 1%.

Но никак не 1,5 и не 2,5 Берем для определённости В+ с 17%/год.Получаем базу: 17 / 12 * 0,805 = 1,14%/месДальше - танцуем от этой базы.Не, на 4 делить не надо.Надо делить таки пополам за счет линейности пополнений. Получаем 0,57%.Далее это число умножаем на 55/30. Получаем 1,04%(55 - грейс-период)Таким образом получаем дельту в 1%.Но никак не 1,5 и не 2,5

то как вы считаете явно говорит о том, что подобными вещами в реале не занимались. я тихо в шоке.

даю вводную для 3го класса.

у чела зарплата 1го числа в размере 15К. получив ее он кладет на депозит зарплату сроком на 54 дня.

также у него есть кредитка с грейс периодом 55 дней.

какой процентный доход получит чел если будет 30 дней рассчитываться кредиткой и на 55й день от получения зарплаты погасит грейс период деньгами которые снимет с закончившегося депозита? то как вы считаете явно говорит о том, что подобными вещами в реале не занимались. я тихо в шоке.даю вводную для 3го класса.у чела зарплата 1го числа в размере 15К. получив ее он кладет на депозит зарплату сроком на 54 дня.также у него есть кредитка с грейс периодом 55 дней.какой процентный доход получит чел если будет 30 дней рассчитываться кредиткой и на 55й день от получения зарплаты погасит грейс период деньгами которые снимет с закончившегося депозита?

2,09 чистыми -



чел который положит з-ту на текущий счет под 17% и будет ежедневно переводить с него на симину дебетку 1/30 суммы - получит 0,57% чистыми



разница между вариантом 1 и вариантом 2 - 1,52 % 2,09 чистыми -чел который положит з-ту на текущий счет под 17% и будет ежедневно переводить с него на симину дебетку 1/30 суммы - получит 0,57% чистымиразница между вариантом 1 и вариантом 2 - 1,52 % Востаннє редагувалось J в Пон 18 лют, 2019 23:32, всього редагувалось 3 разів. 50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита

https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL J Повідомлень: 4438 З нами з: 19.01.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 23:27 Вкладчик1234 написав:

А зачем местный мастер? А зачем местный мастер?



я просто хочу понять что такое "однакова" карта .. по цвету по размеру? и привел пример .. платина виза + платина мастер в понимании эксима однакови карты ...

нупросто за гривну я возьму каждой по одной по принципу- дают бери





и еще это ограничение про одну допку я вижу ток в тарифах с 1 марта ... а в дейтвующих этой приписки не вижу .. щас можно формально допок "однаковых" анлим ? я просто хочу понять что такое "однакова" карта .. по цвету по размеру? и привел пример .. платина виза + платина мастер в понимании эксима однакови карты ...нупросто за гривну я возьму каждой по одной по принципу- дают берии еще это ограничение про одну допку я вижу ток в тарифах с 1 марта ... а в дейтвующих этой приписки не вижу .. щас можно формально допок "однаковых" анлим ? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 35696 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5669 раз. Профіль 9 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 23:39 IMPRINTER написав: щас можно формально допок "однаковых" анлим ? щас можно формально допок "однаковых" анлим ?

Формально - да.

А неформально - очень косо смотрят после 4 допки Формально - да.А неформально - очень косо смотрят после 4 допки Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 7191 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4784 раз. Подякували: 1747 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 23:44 IMPRINTER написав: Вкладчик1234 написав:

А зачем местный мастер? А зачем местный мастер?



я просто хочу понять что такое "однакова" карта .. по цвету по размеру? и привел пример .. платина виза + платина мастер в понимании эксима однакови карты ...

нупросто за гривну я возьму каждой по одной по принципу- дают бери





и еще это ограничение про одну допку я вижу ток в тарифах с 1 марта ... а в дейтвующих этой приписки не вижу .. щас можно формально допок "однаковых" анлим ? я просто хочу понять что такое "однакова" карта .. по цвету по размеру? и привел пример .. платина виза + платина мастер в понимании эксима однакови карты ...нупросто за гривну я возьму каждой по одной по принципу- дают берии еще это ограничение про одну допку я вижу ток в тарифах с 1 марта ... а в дейтвующих этой приписки не вижу .. щас можно формально допок "однаковых" анлим ?

до новых тарифов не было ограничений по количеству допкарт, у меня к платине 2 голда и сделали бы ещё, если бы было нужно. С 1 марта можно будет делать допкарты по одной визе каждого класса не выше основной и точно также по мастеру до новых тарифов не было ограничений по количеству допкарт, у меня к платине 2 голда и сделали бы ещё, если бы было нужно. С 1 марта можно будет делать допкарты по одной визе каждого класса не выше основной и точно также по мастеру Востаннє редагувалось velvet в Пон 18 лют, 2019 23:45, всього редагувалось 1 раз. промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам» velvet Повідомлень: 2253 З нами з: 06.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 23:44 J написав: 2,09 чистыми -



чел который положит з-ту на текущий счет под 17% и будет ежедневно переводить с него на симину дебетку 1/30 суммы - получит 0,57% чистыми



разница между вариантом 1 и вариантом 2 - 1,52 % 2,09 чистыми -чел который положит з-ту на текущий счет под 17% и будет ежедневно переводить с него на симину дебетку 1/30 суммы - получит 0,57% чистымиразница между вариантом 1 и вариантом 2 - 1,52 %

Шах и мат



В таком сценарии я вижу свою ошибку продления дебитного треугольника на льготный период тоже.



Чего в реале нет конечно. Шах и матВ таком сценарии я вижу свою ошибку продления дебитного треугольника на льготный период тоже.Чего в реале нет конечно. curiousobro Повідомлень: 1785 З нами з: 21.07.17 Подякував: 37 раз. Подякували: 232 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 23:47 а как понимать это?



Мінімальний первинний внесок на картковий рахунокУрозмірі подвійної комісії за розрахункове обслуговування карткового рахунку протягом першого терміну дії картки на ім’я власника рахунку



это при открытии инфинити надо внести на счет 20 к типа? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 35696 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5669 раз. Профіль 9 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лют, 2019 23:52 curiousobro написав: J написав: 2,09 чистыми -



чел который положит з-ту на текущий счет под 17% и будет ежедневно переводить с него на симину дебетку 1/30 суммы - получит 0,57% чистыми



разница между вариантом 1 и вариантом 2 - 1,52 % 2,09 чистыми -чел который положит з-ту на текущий счет под 17% и будет ежедневно переводить с него на симину дебетку 1/30 суммы - получит 0,57% чистымиразница между вариантом 1 и вариантом 2 - 1,52 %

Шах и мат



В таком сценарии я вижу свою ошибку продления дебитного треугольника на льготный период тоже.



Чего в реале нет конечно. Шах и матВ таком сценарии я вижу свою ошибку продления дебитного треугольника на льготный период тоже.Чего в реале нет конечно.

у жадины гавядины алки такого канеш нету - на ее грейсе еле еле до 0,6% дотягивает доход. так что на новой ее карте тревел выходит как раз 3% чистыми. у жадины гавядины алки такого канеш нету - на ее грейсе еле еле до 0,6% дотягивает доход. так что на новой ее карте тревел выходит как раз 3% чистыми. Востаннє редагувалось mephala в Пон 18 лют, 2019 23:55, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 4065 З нами з: 07.04.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 579 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 653654655656> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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