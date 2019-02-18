mustbe написав:Берем для определённости В+ с 17%/год. Получаем базу: 17 / 12 * 0,805 = 1,14%/мес Дальше - танцуем от этой базы.
Не, на 4 делить не надо. Надо делить таки пополам за счет линейности пополнений. Получаем 0,57%. Далее это число умножаем на 55/30. Получаем 1,04% (55 - грейс-период)
Таким образом получаем дельту в 1%. Но никак не 1,5 и не 2,5
то как вы считаете явно говорит о том, что подобными вещами в реале не занимались. я тихо в шоке. даю вводную для 3го класса. у чела зарплата 1го числа в размере 15К. получив ее он кладет на депозит зарплату сроком на 54 дня. также у него есть кредитка с грейс периодом 55 дней. какой процентный доход получит чел если будет 30 дней рассчитываться кредиткой и на 55й день от получения зарплаты погасит грейс период деньгами которые снимет с закончившегося депозита?
Востаннє редагувалось mephala в Пон 18 лют, 2019 23:18, всього редагувалось 2 разів.
mustbe написав:Берем для определённости В+ с 17%/год. Получаем базу: 17 / 12 * 0,805 = 1,14%/мес Дальше - танцуем от этой базы.
Не, на 4 делить не надо. Надо делить таки пополам за счет линейности пополнений. Получаем 0,57%. Далее это число умножаем на 55/30. Получаем 1,04% (55 - грейс-период)
Таким образом получаем дельту в 1%. Но никак не 1,5 и не 2,5
то как вы считаете явно говорит о том, что подобными вещами в реале не занимались. я тихо в шоке. даю вводную для 3го класса. у чела зарплата 1го числа в размере 15К. получив ее он кладет на депозит зарплату сроком на 54 дня. также у него есть кредитка с грейс периодом 55 дней. какой процентный доход получит чел если будет 30 дней рассчитываться кредиткой и на 55й день от получения зарплаты погасит грейс период деньгами которые снимет с закончившегося депозита?
2,09 чистыми -
чел который положит з-ту на текущий счет под 17% и будет ежедневно переводить с него на симину дебетку 1/30 суммы - получит 0,57% чистыми
разница между вариантом 1 и вариантом 2 - 1,52 %
Востаннє редагувалось J в Пон 18 лют, 2019 23:32, всього редагувалось 3 разів.
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я просто хочу понять что такое "однакова" карта .. по цвету по размеру? и привел пример .. платина виза + платина мастер в понимании эксима однакови карты ... нупросто за гривну я возьму каждой по одной по принципу- дают бери
и еще это ограничение про одну допку я вижу ток в тарифах с 1 марта ... а в дейтвующих этой приписки не вижу .. щас можно формально допок "однаковых" анлим ?
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я просто хочу понять что такое "однакова" карта .. по цвету по размеру? и привел пример .. платина виза + платина мастер в понимании эксима однакови карты ... нупросто за гривну я возьму каждой по одной по принципу- дают бери
и еще это ограничение про одну допку я вижу ток в тарифах с 1 марта ... а в дейтвующих этой приписки не вижу .. щас можно формально допок "однаковых" анлим ?
до новых тарифов не было ограничений по количеству допкарт, у меня к платине 2 голда и сделали бы ещё, если бы было нужно. С 1 марта можно будет делать допкарты по одной визе каждого класса не выше основной и точно также по мастеру
Востаннє редагувалось velvet в Пон 18 лют, 2019 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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