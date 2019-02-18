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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 653654655656>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:11

  mustbe написав:Берем для определённости В+ с 17%/год.
Получаем базу: 17 / 12 * 0,805 = 1,14%/мес
Дальше - танцуем от этой базы.

Не, на 4 делить не надо.
Надо делить таки пополам за счет линейности пополнений. Получаем 0,57%.
Далее это число умножаем на 55/30. Получаем 1,04%
(55 - грейс-период)

Таким образом получаем дельту в 1%.
Но никак не 1,5 и не 2,5

то как вы считаете явно говорит о том, что подобными вещами в реале не занимались. я тихо в шоке.
даю вводную для 3го класса.
у чела зарплата 1го числа в размере 15К. получив ее он кладет на депозит зарплату сроком на 54 дня.
также у него есть кредитка с грейс периодом 55 дней.
какой процентный доход получит чел если будет 30 дней рассчитываться кредиткой и на 55й день от получения зарплаты погасит грейс период деньгами которые снимет с закончившегося депозита?
Востаннє редагувалось mephala в Пон 18 лют, 2019 23:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:12

господа
переведите с эксимовского на русский

Клас додаткової картки не може бути вище класу основної картки.На ім'я однієї особи не може бути оформлено 2 та більше однакових додаткових карток

что они имеют ввиду под однаковых? одного класса типа одна инфинити одна платина ...
платина виза + платинум мастер это однакови или нет?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:15

  IMPRINTER написав:господа
переведите с эксимовского на русский

Клас додаткової картки не може бути вище класу основної картки.На ім'я однієї особи не може бути оформлено 2 та більше однакових додаткових карток

что они имеют ввиду под однаковых? одного класса типа одна инфинити одна платина ...
платина виза + платинум мастер это однакови или нет?

К основной инфи - можно выпустить только 1 инфи, 1 пл, 1зол. Как я понимаю.
Это какой-то совковый принцип - берёшь вырезку - бери и голых костей внагрузку. А просто набрать вырезки нельзя :)


А зачем местный мастер? :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:24

  mephala написав:
  mustbe написав:Берем для определённости В+ с 17%/год.
Получаем базу: 17 / 12 * 0,805 = 1,14%/мес
Дальше - танцуем от этой базы.

Не, на 4 делить не надо.
Надо делить таки пополам за счет линейности пополнений. Получаем 0,57%.
Далее это число умножаем на 55/30. Получаем 1,04%
(55 - грейс-период)

Таким образом получаем дельту в 1%.
Но никак не 1,5 и не 2,5

то как вы считаете явно говорит о том, что подобными вещами в реале не занимались. я тихо в шоке.
даю вводную для 3го класса.
у чела зарплата 1го числа в размере 15К. получив ее он кладет на депозит зарплату сроком на 54 дня.
также у него есть кредитка с грейс периодом 55 дней.
какой процентный доход получит чел если будет 30 дней рассчитываться кредиткой и на 55й день от получения зарплаты погасит грейс период деньгами которые снимет с закончившегося депозита?

2,09 чистыми -

чел который положит з-ту на текущий счет под 17% и будет ежедневно переводить с него на симину дебетку 1/30 суммы - получит 0,57% чистыми

разница между вариантом 1 и вариантом 2 - 1,52 %
Востаннє редагувалось J в Пон 18 лют, 2019 23:32, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:27

  Вкладчик1234 написав:
А зачем местный мастер? :)


я просто хочу понять что такое "однакова" карта .. по цвету по размеру? и привел пример .. платина виза + платина мастер в понимании эксима однакови карты ...
нупросто за гривну я возьму каждой по одной по принципу- дают бери


и еще это ограничение про одну допку я вижу ток в тарифах с 1 марта ... а в дейтвующих этой приписки не вижу .. щас можно формально допок "однаковых" анлим ?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:39

  IMPRINTER написав:щас можно формально допок "однаковых" анлим ?

Формально - да.
А неформально - очень косо смотрят после 4 допки :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:44

  IMPRINTER написав:
  Вкладчик1234 написав:
А зачем местный мастер? :)


я просто хочу понять что такое "однакова" карта .. по цвету по размеру? и привел пример .. платина виза + платина мастер в понимании эксима однакови карты ...
нупросто за гривну я возьму каждой по одной по принципу- дают бери


и еще это ограничение про одну допку я вижу ток в тарифах с 1 марта ... а в дейтвующих этой приписки не вижу .. щас можно формально допок "однаковых" анлим ?

до новых тарифов не было ограничений по количеству допкарт, у меня к платине 2 голда и сделали бы ещё, если бы было нужно. С 1 марта можно будет делать допкарты по одной визе каждого класса не выше основной и точно также по мастеру
Востаннє редагувалось velvet в Пон 18 лют, 2019 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:44

  J написав:2,09 чистыми -

чел который положит з-ту на текущий счет под 17% и будет ежедневно переводить с него на симину дебетку 1/30 суммы - получит 0,57% чистыми

разница между вариантом 1 и вариантом 2 - 1,52 %

Шах и мат :)

В таком сценарии я вижу свою ошибку продления дебитного треугольника на льготный период тоже.

Чего в реале нет конечно.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:47

а как понимать это?

Мінімальний первинний внесок на картковий рахунокУрозмірі подвійної комісії за розрахункове обслуговування карткового рахунку протягом першого терміну дії картки на ім’я власника рахунку

это при открытии инфинити надо внести на счет 20 к типа?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:52

  curiousobro написав:
  J написав:2,09 чистыми -

чел который положит з-ту на текущий счет под 17% и будет ежедневно переводить с него на симину дебетку 1/30 суммы - получит 0,57% чистыми

разница между вариантом 1 и вариантом 2 - 1,52 %

Шах и мат :)

В таком сценарии я вижу свою ошибку продления дебитного треугольника на льготный период тоже.

Чего в реале нет конечно.

у жадины гавядины алки такого канеш нету - на ее грейсе еле еле до 0,6% дотягивает доход. так что на новой ее карте тревел выходит как раз 3% чистыми.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 18 лют, 2019 23:55, всього редагувалось 1 раз.
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