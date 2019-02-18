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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:53

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:а как понимать это?

Мінімальний первинний внесок на картковий рахунокУрозмірі подвійної комісії за розрахункове обслуговування карткового рахунку протягом першого терміну дії картки на ім’я власника рахунку

это при открытии инфинити надо внести на счет 20 к типа?

похоже на то, по депозитным картам этого нет
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:55

IMPRINTER Из которых спишется 10000 за выпуск карты
Pater
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:56

  Pater написав:IMPRINTER Из которых спишется 10000 за выпуск карты

+ возьмут 1% еще за пополнение картсчета без карты )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:57

Просто интересно, через какое время эксим откатит эти ужесточения назад :)

Реально ведь новых клиентов не зайдёт, и старые будут уходить по мере окончания карт, если им не предложить хороший дисконт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:59

  Вкладчик1234 написав:Просто интересно, через какое время эксим откатит эти ужесточения назад :)

Реально ведь новых клиентов не зайдёт, и старые будут уходить по мере окончания карт, если им не предложить хороший дисконт

так может на то и расчет что бы остались только свои кто получает визу по другим программам...
mephala
 
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