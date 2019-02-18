похоже на то, по депозитным картам этого нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 23:53
Re: Укрексiмбанк
похоже на то, по депозитным картам этого нет
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Пон 18 лют, 2019 23:56
+ возьмут 1% еще за пополнение картсчета без карты )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 18 лют, 2019 23:57
Просто интересно, через какое время эксим откатит эти ужесточения назад
Реально ведь новых клиентов не зайдёт, и старые будут уходить по мере окончания карт, если им не предложить хороший дисконт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 лют, 2019 23:59
так может на то и расчет что бы остались только свои кто получает визу по другим программам...
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