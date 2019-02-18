Додано: Вів 19 лют, 2019 10:12

Коллеги, а что есть дубликат карты, с тем же сроком действия? Такой вариант свинорылов не спасёт?И ещё, если допка Платина 700 грн в год будет, то за Голд 600 грн тоже в год или за три года хотят? А сколько за двухлетнюю допку Голд надо будет заплатить? Как-то по-дебильному новые тарифы составлены. Потребують тлумача-перекладачаТоко где его искать, тут же представителя нет, КЦ в отделение отправляет, а там сами не в зуб ногой...