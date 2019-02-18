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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 23:53
IMPRINTER написав:
а как понимать это?
Мінімальний первинний внесок на картковий рахунокУрозмірі подвійної комісії за розрахункове обслуговування карткового рахунку протягом першого терміну дії картки на ім’я власника рахунку
это при открытии инфинити надо внести на счет 20 к типа?
похоже на то, по депозитным картам этого нет
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Додано: Пон 18 лют, 2019 23:55
IMPRINTER Из которых спишется 10000 за выпуск карты
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Pater
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Додано: Пон 18 лют, 2019 23:56
Pater написав:IMPRINTER
Из которых спишется 10000 за выпуск карты
+ возьмут 1% еще за пополнение картсчета без карты )
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Додано: Пон 18 лют, 2019 23:57
Просто интересно, через какое время эксим откатит эти ужесточения назад
Реально ведь новых клиентов не зайдёт, и старые будут уходить по мере окончания карт, если им не предложить хороший дисконт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 18 лют, 2019 23:59
Вкладчик1234 написав:
Просто интересно, через какое время эксим откатит эти ужесточения назад
Реально ведь новых клиентов не зайдёт, и старые будут уходить по мере окончания карт, если им не предложить хороший дисконт
так может на то и расчет что бы остались только свои кто получает визу по другим программам...
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Додано: Вів 19 лют, 2019 08:01
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:12
Коллеги, а что есть дубликат карты, с тем же сроком действия? Такой вариант свинорылов не спасёт?
И ещё, если допка Платина 700 грн в год будет, то за Голд 600 грн тоже в год или за три года хотят? А сколько за двухлетнюю допку Голд надо будет заплатить? Как-то по-дебильному новые тарифы составлены. Потребують тлумача-перекладача
Токо где его искать, тут же представителя нет, КЦ в отделение отправляет, а там сами не в зуб ногой...
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kreuz
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:14
kreuz написав:
Коллеги, а что есть дубликат карты, с тем же сроком действия? Такой вариант свинорылов не спасёт?
И ещё, если допка Платина 700 грн в год будет, то за Голд 600 грн тоже в год или за три года хотят? А сколько за двухлетнюю допку Голд надо будет заплатить? Как-то по-дебильному новые тарифы составлены. Потребують тлумача-перекладача
Токо где его искать, тут же представителя нет, КЦ в отделение отправляет, а там сами не в зуб ногой...
все тарифы указаны за выпуск и обслуживание этой карты на весь срок ее действия (1,2,3) года
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:38
IMPRINTER написав: kreuz написав:
Коллеги, а что есть дубликат карты, с тем же сроком действия? Такой вариант свинорылов не спасёт?
И ещё, если допка Платина 700 грн в год будет, то за Голд 600 грн тоже в год или за три года хотят? А сколько за двухлетнюю допку Голд надо будет заплатить? Как-то по-дебильному новые тарифы составлены. Потребують тлумача-перекладача
Токо где его искать, тут же представителя нет, КЦ в отделение отправляет, а там сами не в зуб ногой...
все тарифы указаны за выпуск и обслуживание этой карты на весь срок ее действия (1,2,3) года
Дискриминация, однако
) Получается, заново открывающим дают допку Голд на 3 года за 600 грн, а на прошлогодней допке Голд за 600 грн только оставшийся 1 год проработает. Может, всё же это плата за 1 год? Ребусы, однако...
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kreuz
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:44
kreuz
там четко написано "за весь срок действия карты"
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IMPRINTER
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