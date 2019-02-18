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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:53
Re: Укрексiмбанк
Т.е. получается возможен вариант юзать депозитную визу платину 1 год (например до февраля 2020 включительно), а в феврале 2020 года взять допку визу платину за 700 грн еще на год?
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:02
Тут кто-то отписывался о такой возможности.
Но мне выпустили допки со сроком, равным основной карте.
Я выпускал через пару месяцев допки, и фактически использовать я их смогу месяцев 10
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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