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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:53
Т.е. получается возможен вариант юзать депозитную визу платину 1 год (например до февраля 2020 включительно), а в феврале 2020 года взять допку визу платину за 700 грн еще на год?
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Andey
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Додано: Вів 19 лют, 2019 15:02
Andey написав:
Т.е. получается возможен вариант юзать депозитную визу платину 1 год (например до февраля 2020 включительно), а в феврале 2020 года взять допку визу платину за 700 грн еще на год?
Тут кто-то отписывался о такой возможности.
Но мне выпустили допки со сроком, равным основной карте.
Я выпускал через пару месяцев допки, и фактически использовать я их смогу месяцев 10
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 19 лют, 2019 16:32
Вкладчик1234 написав: Andey написав:
Т.е. получается возможен вариант юзать депозитную визу платину 1 год (например до февраля 2020 включительно), а в феврале 2020 года взять допку визу платину за 700 грн еще на год?
Тут кто-то отписывался о такой возможности.
Но мне выпустили допки со сроком, равным основной карте.
Я выпускал через пару месяцев допки, и фактически использовать я их смогу месяцев 10
понятно... ну возможно через год будет у них пластик со свежим сроком действия.
Через год буду пробовать...
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Andey
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Додано: Вів 19 лют, 2019 16:44
Andey написав:
,
понятно... ну возможно через год будет у них пластик со свежим сроком действия.
Через год буду пробовать...
срок действия они ж сами печатают на карте вместе с фамилией
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J
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Додано: Вів 19 лют, 2019 17:05
J написав: Andey написав:
,
понятно... ну возможно через год будет у них пластик со свежим сроком действия.
Через год буду пробовать...
срок действия они ж сами печатают на карте вместе с фамилией
ну тогда при оформлении допки надо интересоваться сроком ее действия.
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Andey
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