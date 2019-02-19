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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 654655656657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:53

Re: Укрексiмбанк

Т.е. получается возможен вариант юзать депозитную визу платину 1 год (например до февраля 2020 включительно), а в феврале 2020 года взять допку визу платину за 700 грн еще на год?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:02

  Andey написав:Т.е. получается возможен вариант юзать депозитную визу платину 1 год (например до февраля 2020 включительно), а в феврале 2020 года взять допку визу платину за 700 грн еще на год?

Тут кто-то отписывался о такой возможности.

Но мне выпустили допки со сроком, равным основной карте.
Я выпускал через пару месяцев допки, и фактически использовать я их смогу месяцев 10
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:32

  Вкладчик1234 написав:
  Andey написав:Т.е. получается возможен вариант юзать депозитную визу платину 1 год (например до февраля 2020 включительно), а в феврале 2020 года взять допку визу платину за 700 грн еще на год?

Тут кто-то отписывался о такой возможности.

Но мне выпустили допки со сроком, равным основной карте.
Я выпускал через пару месяцев допки, и фактически использовать я их смогу месяцев 10

понятно... ну возможно через год будет у них пластик со свежим сроком действия.
Через год буду пробовать... :D
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:44

  Andey написав:,
понятно... ну возможно через год будет у них пластик со свежим сроком действия.
Через год буду пробовать... :D

срок действия они ж сами печатают на карте вместе с фамилией
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J
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:05

  J написав:
  Andey написав:,
понятно... ну возможно через год будет у них пластик со свежим сроком действия.
Через год буду пробовать... :D

срок действия они ж сами печатают на карте вместе с фамилией

ну тогда при оформлении допки надо интересоваться сроком ее действия.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:23

  Andey написав:Вчера оформил визу платину под депо 30К грн на 3 месяца. Срок действия карты 1 год.


Занятно, а как это у вас получилось?
Визу платинум под депо не оформляют уже достаточно давно (говорят в самой программе больше нет выбора этой карты) - сегодня специально в отделении уточнял, специалист пробовал.
И что за странный депо на 30K грн на 3 месяца - текущие условия получения платины с депо на 30K - от 180 дней и карта за 2450 грн.
ulisse
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:34

Re: Укрексiмбанк

  ulisse написав:Занятно, а как это у вас получилось?
Визу платинум под депо не оформляют уже достаточно давно (говорят в самой программе больше нет выбора этой карты) - сегодня специально в отделении уточнял, специалист пробовал.
И что за странный депо на 30K грн на 3 месяца - текущие условия получения платины с депо на 30K - от 180 дней и карта за 2450 грн.

В эксиме всё может быть... в разных филиалах разные требования, та даже в одном отделении информация от специалиста и начальника отделения разная...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:35

  ulisse написав:
  Andey написав:Вчера оформил визу платину под депо 30К грн на 3 месяца. Срок действия карты 1 год.


Занятно, а как это у вас получилось?
Визу платинум под депо не оформляют уже достаточно давно (говорят в самой программе больше нет выбора этой карты) - сегодня специально в отделении уточнял, специалист пробовал.
И что за странный депо на 30K грн на 3 месяца - текущие условия получения платины с депо на 30K - от 180 дней и карта за 2450 грн.

сказал что хочу под гривне-депо бесплатную визу платинум ( *бесплатная при условии наличия суммарно всех депо более 500К грн в эквиваленте). Т.е. я не платил абонку за выпуск и обслуживание. Открыл депо на 30К (т.к. гривны в симе не держал до этого) - получил карту. все.
И таки да, она сначала засомневалась что платина есть в наличии, но попробовала заказать и все получилось. :)
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 18:47

  clientage написав:
  V2 написав:Пластика Візи Голд немає більше місяця і вже не буде .

У Киёве на Тельмана с НГ не было Платины, и не обещали, и совсем, и вот совсем-совсем...
но вот с 12/02 она таки появилась :)


наверное я случайно попал в тот момент когда она появилась, но и закончилась наверное быстро, раз ее уже не дает программа заказать :(
Andey
 
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