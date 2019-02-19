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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 655656657658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:54

Re: Укрексiмбанк

Чудеса с пластиком для визы - сегодня в Киеве, в другом отделении, сначала сказали
- "да, слышали что с голдом напряженка, а что, разве с платиной тоже есть какие-то проблемы, счас позвоним..."
потом после звонка в главк:
- "странно, но похоже виза к депо стала платной еще две недели назад, вроде было какое-то письмо, сейчас запрошу..."
потом, через пару часов звонок
- "пластик доступен".

Такое чувство, что даже центре мало кто понимает что происходит и в чем грандиозный замысел. Не удивлюсь, если после всего, возьмут и просто поменяют условия экзим-бонуса (уменьшат %).
У кого-то есть какие-то данные по этому поводу?
ulisse
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:48

Re: Укрексiмбанк

  ulisse написав:Такое чувство, что даже центре мало кто понимает что происходит и в чем грандиозный замысел.

ЭксИм нырнул в ритейл и теперь потихоньку прозревает. Стал часто менять тарифы, сонные менанеры просто не успевают их читать и вникать.
Еще февраль на дворе, а им уже довели изменения с 1го марта, вот они и мелют чепуху.
Седня мне менагер (кажись талбичка у неё была Главный Экономист) отмочила, шо допки уже не оформляются, а если я таки настаиваю на новой допке более высокого класса, то все старые допки (они более низкого класса) будут автоматически закрыты. Пришлось повозить пальцем по тарифам уже при ней, тада она таки соизволила поковыряться у себя в компе и у неё ой-все-получилось. А для закрытия допки (я стандарты хотел таки закрыть) оказалось нужно заявление от меня, автоматом и даже просто её ковырянием в компе ничо не вышло -- ток моя заява 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 655656657658
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