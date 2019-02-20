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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 10:54
Чудеса с пластиком для визы - сегодня в Киеве, в другом отделении, сначала сказали
- "да, слышали что с голдом напряженка, а что, разве с платиной тоже есть какие-то проблемы, счас позвоним..."
потом после звонка в главк:
- "странно, но похоже виза к депо стала платной еще две недели назад, вроде было какое-то письмо, сейчас запрошу..."
потом, через пару часов звонок
- "пластик доступен".
Такое чувство, что даже центре мало кто понимает что происходит и в чем грандиозный замысел. Не удивлюсь, если после всего, возьмут и просто поменяют условия экзим-бонуса (уменьшат %).
У кого-то есть какие-то данные по этому поводу?
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ulisse
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Додано: Сер 20 лют, 2019 11:48
ulisse написав:
Такое чувство, что даже центре мало кто понимает что происходит и в чем грандиозный замысел.
ЭксИм нырнул в ритейл и теперь потихоньку прозревает. Стал часто менять тарифы, сонные менанеры просто не успевают их читать и вникать.
Еще февраль на дворе, а им уже довели изменения с 1го марта, вот они и мелют чепуху.
Седня мне менагер (кажись талбичка у неё была Главный Экономист) отмочила, шо допки уже не оформляются, а если я таки настаиваю на новой допке более высокого класса, то все старые допки (они более низкого класса) будут автоматически закрыты. Пришлось повозить пальцем по тарифам уже при ней, тада она таки соизволила поковыряться у себя в компе и у неё ой-все-получилось. А для закрытия допки (я стандарты хотел таки закрыть) оказалось нужно заявление от меня, автоматом и даже просто её ковырянием в компе ничо не вышло -- ток моя заява
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 20 лют, 2019 20:58
А вообще, меня немного удивило другое. Обращался в два отделения в Киеве. В одном спец по физикам вообще ничего не слышала о каких-либо трудностях с оформлением карт под депо, в другом - слышала о трудностях с голд и не более того. О чем это говорит? - не оформляли у них за последний месяц крупные депо. И это Киев, в котором портфелем полным денег сложно кого-то в банке удивить. И вроде ставки не 1%, и гос. банк а не какой-то банк в подвале с неоригинальным названием. Но не идут люди. Повесь банк пару бигбордов - безусловный кешбек до 7% на все без дурных категорий - ситуация изменилась бы. Видимо не так уж нужны им физики
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ulisse
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Додано: Сер 20 лют, 2019 21:09
ulisse написав:
поменяют условия экзим-бонуса (уменьшат %).
Ще рано...платних карт мало продали.
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