Додано: Сер 20 лют, 2019 11:48

ulisse написав: Такое чувство, что даже центре мало кто понимает что происходит и в чем грандиозный замысел. Такое чувство, что даже центре мало кто понимает что происходит и в чем грандиозный замысел.

ЭксИм нырнул в ритейл и теперь потихоньку прозревает. Стал часто менять тарифы, сонные менанеры просто не успевают их читать и вникать.Еще февраль на дворе, а им уже довели изменения с 1го марта, вот они и мелют чепуху.Седня мне менагер (кажись талбичка у неё была Главный Экономист) отмочила, шо допки уже не оформляются, а если я таки настаиваю на новой допке более высокого класса, то все старые допки (они более низкого класса) будут автоматически закрыты. Пришлось повозить пальцем по тарифам уже при ней, тада она таки соизволила поковыряться у себя в компе и у неё ой-все-получилось. А для закрытия допки (я стандарты хотел таки закрыть) оказалось нужно заявление от меня, автоматом и даже просто её ковырянием в компе ничо не вышло -- ток моя заява