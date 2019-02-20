Об этом речи не было
Но эксим пока и так неплохо кормит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:50
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 21 лют, 2019 22:44
Квесторе_поверніться
IMPRINTER
Практика, не первый раз, раньше и в тарифах, не знаю как сейчас, видимо так же, облом смотреть.
А научите, как по Вашему.
Кстати, наоборот, у пышного - по нулям! И на практике и по тарифам!
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