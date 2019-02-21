RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 656657658659

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:50

  V2 написав:А сорі-бонус?

Об этом речи не было :)
Но эксим пока и так неплохо кормит :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7222
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4825 раз.
Подякували: 1751 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:44

Квесторе_поверніться
IMPRINTER
Практика, не первый раз, раньше и в тарифах, не знаю как сейчас, видимо так же, облом смотреть.
А научите, как по Вашему.
Кстати, наоборот, у пышного - по нулям! И на практике и по тарифам!
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1054
З нами з: 31.10.12
Подякував: 177 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:59

Re: Укрексiмбанк

  valya написав:Кстати, наоборот, у пышного - по нулям! И на практике и по тарифам!


з березня нові тарифи
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4375
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 656657658659
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.