Об этом речи не было
Но эксим пока и так неплохо кормит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:50
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 21 лют, 2019 22:44
Квесторе_поверніться
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Практика, не первый раз, раньше и в тарифах, не знаю как сейчас, видимо так же, облом смотреть.
А научите, как по Вашему.
Кстати, наоборот, у пышного - по нулям! И на практике и по тарифам!
*******
Додано: Чет 21 лют, 2019 23:59
Re: Укрексiмбанк
з березня нові тарифи
+50грн !
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:54
Re: Укрексiмбанк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:01
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:47
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, а кто после СМС с предложением о повышении класса карты за обороты по ней уже воспользовался этим февральским предложением? Почему там оборот меньше моего фактического, не всё считают? И предложения со звездой действительно не продают без партнёрского пакета (страховка плюс)? Зачем там тогда две цены указано?
П.С. Скрин предложения обещал не публиковать, прошу выбачення. Можно в ЛС, еслишо. Спасибо!
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:54
Re: Укрексiмбанк
У Вас была смс с конкретным предложением? У меня было просто обратитесь в банк. В банке сказали, что смогут выдать инфинити за 2к(около 400 сама карта + страховка около 600 + 1000 за консьерж) плюс к ней одну допку инфинити за 1,5к и еще одну платину за 1к. Сказали, что предложение актуально только с марта. Сейчас можно оформить по старым тарифам без скидок и без ограничения по кол-ву допок.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:00
Re: Укрексiмбанк
Вітання. На початку січня здійснив кілька покупок через EXIMpay (забув картку дома). Через місяць написав в підтримку. Через три дні «соизволили» відписати, що будуть нараховані найближчим часом. Йшов 11-тий день… Питання, через який приблизно час вони їх нараховують? Дякую.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:04
А кого Вам мають нарахувати? Незрозуміло. Мова про КБ? Так його не відразу нараховують, були і раніше підвисання...
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:19
Re: Укрексiмбанк
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