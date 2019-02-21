Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:47

Коллеги, а кто после СМС с предложением о повышении класса карты за обороты по ней уже воспользовался этим февральским предложением? Почему там оборот меньше моего фактического, не всё считают? И предложения со звездой действительно не продают без партнёрского пакета (страховка плюс)? Зачем там тогда две цены указано?



П.С. Скрин предложения обещал не публиковать, прошу выбачення. Можно в ЛС, еслишо. Спасибо!