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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 657658659660>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:50

  V2 написав:А сорі-бонус?

Об этом речи не было :)
Но эксим пока и так неплохо кормит :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 22:44

Квесторе_поверніться
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Практика, не первый раз, раньше и в тарифах, не знаю как сейчас, видимо так же, облом смотреть.
А научите, как по Вашему.
Кстати, наоборот, у пышного - по нулям! И на практике и по тарифам!
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:59

Re: Укрексiмбанк

  valya написав:Кстати, наоборот, у пышного - по нулям! И на практике и по тарифам!


з березня нові тарифи
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:54

Re: Укрексiмбанк

  valya написав:Кстати, наоборот, у пышного - по нулям!

До 5 березня... :(
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:47

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, а кто после СМС с предложением о повышении класса карты за обороты по ней уже воспользовался этим февральским предложением? Почему там оборот меньше моего фактического, не всё считают? И предложения со звездой действительно не продают без партнёрского пакета (страховка плюс)? Зачем там тогда две цены указано?

П.С. Скрин предложения обещал не публиковать, прошу выбачення. Можно в ЛС, еслишо. Спасибо!
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:54

Re: Укрексiмбанк

У Вас была смс с конкретным предложением? У меня было просто обратитесь в банк. В банке сказали, что смогут выдать инфинити за 2к(около 400 сама карта + страховка около 600 + 1000 за консьерж) плюс к ней одну допку инфинити за 1,5к и еще одну платину за 1к. Сказали, что предложение актуально только с марта. Сейчас можно оформить по старым тарифам без скидок и без ограничения по кол-ву допок.
bunk
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:00

Re: Укрексiмбанк

Вітання. На початку січня здійснив кілька покупок через EXIMpay (забув картку дома). Через місяць написав в підтримку. Через три дні «соизволили» відписати, що будуть нараховані найближчим часом. Йшов 11-тий день… Питання, через який приблизно час вони їх нараховують? Дякую.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:04

  extreme_lviv_ua написав:Вітання. На початку січня здійснив кілька покупок через EXIMpay (забув картку дома). Через місяць написав в підтримку. Через три дні «соизволили» відписати, що будуть нараховані найближчим часом. Йшов 11-тий день… Питання, через який приблизно час вони їх нараховують? Дякую.

А кого Вам мають нарахувати? Незрозуміло. Мова про КБ? Так його не відразу нараховують, були і раніше підвисання...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:19

Re: Укрексiмбанк

  kreuz написав:А кого Вам мають нарахувати? Незрозуміло. Мова про КБ?
Саме так
  kreuz написав:Так його не відразу нараховують, були і раніше підвисання...
От якраз хочу дізнатись скільки це «підвисання» в середньому триває, бо вже є місяць +11 днів з моменту проплати. :roll:
extreme_lviv_ua
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