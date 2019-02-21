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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:32
Re: Укрексiмбанк
Гм. Місяць + не помітив. Довгенько. Проте не злізайте з них та й годі )))...
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:55
У меня уже 2,5 месяца не начисляют бонусы за такие платежи
Говорят "ждите, в ближайшее время"
Недавно "успокоили", что дело "уже на контроле у руководства банка", которое "в курсе проблемы"
Ждем-с...
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