RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 657658659660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:32

Re: Укрексiмбанк

Гм. Місяць + не помітив. Довгенько. Проте не злізайте з них та й годі )))...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1387
З нами з: 10.12.07
Подякував: 117 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:55

  extreme_lviv_ua написав:Вітання. На початку січня здійснив кілька покупок через EXIMpay (забув картку дома). Через місяць написав в підтримку. Через три дні «соизволили» відписати, що будуть нараховані найближчим часом. Йшов 11-тий день… Питання, через який приблизно час вони їх нараховують? Дякую.



У меня уже 2,5 месяца не начисляют бонусы за такие платежи
Говорят "ждите, в ближайшее время"
Недавно "успокоили", что дело "уже на контроле у руководства банка", которое "в курсе проблемы" :lol:

Ждем-с...
goraidetkmag
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 21.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:46

  valya написав:0,1% комиссия за перевод даже между своими счетами!
Неужели для "своих" жалко сделать без комиссии?

Ошибочка вышла, не 0,1 а 1%!
Исправляю.
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 31.10.12
Подякував: 177 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:49

  valya написав:
  valya написав:0,1% комиссия за перевод даже между своими счетами!
Неужели для "своих" жалко сделать без комиссии?

Ошибочка вышла, не 0,1 а 1%!
Исправляю.

Ребусы пишите. Это вы имеете в виду пополнение депозитной карты по счету безналом? Или что то другое?
lel
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 10.12.13
Подякував: 884 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:57

  valya написав:
  valya написав:0,1% комиссия за перевод даже между своими счетами!
Неужели для "своих" жалко сделать без комиссии?

Ошибочка вышла, не 0,1 а 1%!
Исправляю.

за перевод даже между своими счетами ...з різних банків в Україні?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27968
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:00

  valya написав:
  valya написав:0,1% комиссия за перевод даже между своими счетами!
Неужели для "своих" жалко сделать без комиссии?

Ошибочка вышла, не 0,1 а 1%!
Исправляю.

Безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок 1% від суми зарахувань

Плата не стягується за: а) зарахування від
підприємств, установ та організацій у межах
зарплатних проектів, б) зарахування пенсій та
грошової допомоги від Пенсійного фонду України,
Міністерства праці та соціальної політики України,
Недержавного корпоративного пенсійного фонду
АТ "Укрексімбанк", в) виплати від Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та профзахворювань, Фонду
загальнообов`язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття та інших
державних фондів, г) зарахування відсотків за
депозитом та суми депозиту, д) перекази з карткових
рахунків у межах Банку через банкомат або
транзакційний термінал (за винятком договірних
переказів), е) зарахування від АТ "Укрексімбанк", є)
перекази з карткових рахунків для обслуговування
депозитів та зарплатних карткових рахунків у разі їх
закриття, ж) повернення на рахунок платника
помилкового переказу
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4449
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 657658659660
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, IDAN, isen, kostya77, lel і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.