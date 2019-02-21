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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:32
Re: Укрексiмбанк
Гм. Місяць + не помітив. Довгенько. Проте не злізайте з них та й годі )))...
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:55
У меня уже 2,5 месяца не начисляют бонусы за такие платежи
Говорят "ждите, в ближайшее время"
Недавно "успокоили", что дело "уже на контроле у руководства банка", которое "в курсе проблемы"
Ждем-с...
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:46
Ошибочка вышла, не 0,1 а 1%!
Исправляю.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:49
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:57
за перевод даже между своими счетами ...з різних банків в Україні?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:00
Безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок 1% від суми зарахувань
Плата не стягується за: а) зарахування від
підприємств, установ та організацій у межах
зарплатних проектів, б) зарахування пенсій та
грошової допомоги від Пенсійного фонду України,
Міністерства праці та соціальної політики України,
Недержавного корпоративного пенсійного фонду
АТ "Укрексімбанк", в) виплати від Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та профзахворювань, Фонду
загальнообов`язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття та інших
державних фондів, г) зарахування відсотків за
депозитом та суми депозиту, д) перекази з карткових
рахунків у межах Банку через банкомат або
транзакційний термінал (за винятком договірних
переказів), е) зарахування від АТ "Укрексімбанк", є)
перекази з карткових рахунків для обслуговування
депозитів та зарплатних карткових рахунків у разі їх
закриття, ж) повернення на рахунок платника
помилкового переказу
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:11
Надо добавить, что все вышеперечисленное касается карт в тарифе Депозитный.
Карт в тарифе Приватный это не касается. Они и значительно дороже в выпуске.
Имею карты в двух тарифах.
Востаннє редагувалось lel в П'ят 22 лют, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:15
Re: Укрексiмбанк
Оказалось за коммуналку и пополнение мобильного дают всего 0,5% бонусов
Кстати есть там среди бонусбек магазинов Аптека 911 с ее 2.2% за оплату онлайн. Выходит что заказав на сайте самотоятельно и оплатив карточкой в кассе повыгоднее будет - 5%
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:23
lel
Так и есть. За карты предпочитаю не платить. Кстати, и по зарплатке так же.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:24
Re: Укрексiмбанк
На заправке при оплате эксимбонусами можно добавить деньгами? (скоро первый опыт, учусь)
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