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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:40

Re: Укрексiмбанк

  valya написав:На заправке при оплате эксимбонусами можно добавить деньгами? (скоро первый опыт, учусь)
Конечно можно. Не знаю как на Воге, но на ОККО - 500 грн. по сути висят на Вашей фишке (но их нельзя увидеть). Когда заправляетесь, расчитываетесь и предъявляете фишку - вам находящиеся на ней бонусы уменьшают сумму чека автоматом. Если покупка на меньше 500 грн. - оставшиеся бонусы можно использовать в следующий раз, если больше - доплатить разницу наликом или картой.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:47

Flamingo
Сори. Речь не про фишку окко или прайд вог, а про бонусы кэшбека за расчеты премиум картами укрэксимбанка. Или что-то не понимаю?
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:57

  valya написав:Flamingo
Сори. Речь не про фишку окко или прайд вог, а про бонусы кэшбека за расчеты премиум картами укрэксимбанка. Или что-то не понимаю?

Эти бонусы начисляют именно на Фишку (или Прайд), т.е. Фишка уже должна быть, шобы её мона было пополнить бабитским бонусом :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:20

clientage
Ага, значит обменяв бонусы и распечатав бумагу на заправке зачисляют их на фишку/прайд?
А как же получить уже знижку за к примеру 20л -3грн при покупке топлива с фишки/прайд?
Звиняйте, шото у меня каша
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:26

  valya написав:clientage
Ага, значит обменяв бонусы и распечатав бумагу на заправке зачисляют их на фишку/прайд?
А как же получить уже знижку за к примеру 20л -3грн при покупке топлива с фишки/прайд?
Звиняйте, шото у меня каша

Для бабитских бонусов никаких бумаг печатать не нуна (в отличие от Більше), они сразу (в течен 1..2 суток) зачисляются на Фишку, причем на скрытый счет. Прикольно.
Вы попробуйте вот прям щас оформить, там правила отображаются
Я баловался ток с Фишкой, у Прайда чуток по-другому, я неасилил :)
И бабитские бонусы НЕ влияют на др. бонусы самой Фишки и Більше, т.е. ВСЕ эти бонусы сработают одновременно
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 22 лют, 2019 21:30, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:30

Re: Укрексiмбанк

Є Сільпо, якщо комусь треба ;)
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:32

  V2 написав:Є Сільпо, якщо комусь треба ;)

Ага, стоит поглядывать на аватару mustbe :idea:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=112341
я себе на десктоп выложил ссылочку 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:35

kreuz, bunk

Вопрос насчет повышения класса карты. Карта депозитная или частная?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:43

  clientage написав:
  V2 написав:Є Сільпо, якщо комусь треба ;)

Ага, стоит поглядывать на аватару mustbe :idea:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=112341
я себе на десктоп выложил ссылочку 8) :lol:


Молодець mustbe, креативний та корисний підхід 8)
V2
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