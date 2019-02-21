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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:40
valya написав:
На заправке при оплате эксимбонусами можно добавить деньгами? (скоро первый опыт, учусь)
Конечно можно. Не знаю как на Воге, но на ОККО - 500 грн. по сути висят на Вашей фишке (но их нельзя увидеть). Когда заправляетесь, расчитываетесь и предъявляете фишку - вам находящиеся на ней бонусы уменьшают сумму чека автоматом. Если покупка на меньше 500 грн. - оставшиеся бонусы можно использовать в следующий раз, если больше - доплатить разницу наликом или картой.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:47
Flamingo
Сори. Речь не про фишку окко или прайд вог, а про бонусы кэшбека за расчеты премиум картами укрэксимбанка. Или что-то не понимаю?
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:57
valya написав:Flamingo
Сори. Речь не про фишку окко или прайд вог, а про бонусы кэшбека за расчеты премиум картами укрэксимбанка. Или что-то не понимаю?
Эти бонусы начисляют именно на Фишку (или Прайд), т.е. Фишка уже должна быть, шобы её мона было пополнить бабитским бонусом
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:20
clientage
Ага, значит обменяв бонусы и распечатав бумагу на заправке зачисляют их на фишку/прайд?
А как же получить уже знижку за к примеру 20л -3грн при покупке топлива с фишки/прайд?
Звиняйте, шото у меня каша
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:26
valya написав:clientage
Ага, значит обменяв бонусы и распечатав бумагу на заправке зачисляют их на фишку/прайд?
А как же получить уже знижку за к примеру 20л -3грн при покупке топлива с фишки/прайд?
Звиняйте, шото у меня каша
Для бабитских бонусов никаких бумаг печатать не нуна (в отличие от Більше), они сразу (в течен 1..2 суток) зачисляются на Фишку, причем на скрытый счет. Прикольно.
Вы попробуйте вот прям щас оформить, там правила отображаются
Я баловался ток с Фишкой, у Прайда чуток по-другому, я неасилил
И бабитские бонусы НЕ влияют на др. бонусы самой Фишки и Більше, т.е. ВСЕ эти бонусы сработают одновременно
Востаннє редагувалось clientage
в П'ят 22 лют, 2019 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:30
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:32
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