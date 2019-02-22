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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:01
Бонусы: Начислили новые !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-800: Ещё есть
Техника - Алло-800: Ещё есть
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