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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 659660661662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые !

Бонусы: Начислили новые !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-800: Ещё есть
Техника - Алло-800: Ещё есть
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 06:58

Re: Укрексiмбанк

Спасибо откликнувшимся. Все таки прошу практиков разъяснить как правильно обменять бонусы и использовать на Вог с знижкою -3грн. Можно и Окко
*******
valya
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 07:06

  Andey написав:Оказалось за коммуналку и пополнение мобильного дают всего 0,5% бонусов :(

Кстати есть там среди бонусбек магазинов Аптека 911 с ее 2.2% за оплату онлайн. Выходит что заказав на сайте самотоятельно и оплатив карточкой в кассе повыгоднее будет - 5%

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  #<1 ... 659660661662
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