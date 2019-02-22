Бонусы: Начислили новые !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-800: Ещё есть
Техника - Алло-800: Ещё есть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:01
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые !
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Суб 23 лют, 2019 06:58
Re: Укрексiмбанк
Спасибо откликнувшимся. Все таки прошу практиков разъяснить как правильно обменять бонусы и использовать на Вог с знижкою -3грн. Можно и Окко
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Додано: Суб 23 лют, 2019 07:06
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