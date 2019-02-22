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Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:01
EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые !
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Додано: Суб 23 лют, 2019 04:03
Anadonta
Карта частная. Отделения симы в моей деревне нет, а платить 1% за сеп как-то религия не позволяет.
kreuz У меня так же почему-то увидели оборот значительно меньше, чем он есть на самом деле. Видимо считают оборот не по счету, а только по основной карте, без учета допок.
Додано: Суб 23 лют, 2019 06:58
Re: Укрексiмбанк
Спасибо откликнувшимся. Все таки прошу практиков разъяснить как правильно обменять бонусы и использовать на Вог с знижкою -3грн. Можно и Окко
*******
Додано: Суб 23 лют, 2019 07:06
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:34
Re: Укрексiмбанк
По окко:
В кабинете эксим бонуса меняете 500 на окко, при этом надо ввести номер фишки и выбрать тип топлива. Ждёте статус "доставлено" для этого заказа + ещё денёк для уверенности.
На окко идёте на кассу, заказываете выбранное топливо. Говорите - фишка есть, будет дополнительно сертификат, хочу потратить бонусы с фишки (родные, окковские, если есть). Всё суммируется.
При оплате сканируете фишку (скидка от эксимовских бонусов применяется автоматически), сертификат бильше.
В итоге применяется эксим + бильше + бонусы окко. Не применяется персональная знижка
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:47
Re: Укрексiмбанк
Ну даа
У меня перс. скидка щас 2грн/л, +0.5 на ОККО-Пей, поэтому хожу пёхом в кассу с сертифом Більше(-3грн/л) и бабитами, заправляюсь до полного - 30..35л
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 лют, 2019 11:04
Re: Укрексiмбанк
На кассе чуть проще.
Раньше, не знаю как сейчас, при заправке до полного через окко пэй эксимовские бонусы тратились не полностью. Я тогда в их логике разобрался, но все равно неудобно.
Додано: Суб 23 лют, 2019 11:06
Re: Укрексiмбанк
Говорят, к "эксим + бильше + бонусы окко" можно ещё приклеить сертификат бильше на пульс. Но я не пробовал.
Додано: Суб 23 лют, 2019 11:11
Да, в СМС подробностей не было, выяснял в отделении, но срок мне озвучили наоборот до конца февраля, что странно. И про допки не шла речь в этом предложении в принципе. Карты депозитные у меня кстати.
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