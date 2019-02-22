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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 659660661662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:01

EximBonus Bot. Бонусы: Начислили новые !

Бонусы: Начислили новые !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-800: Ещё есть
Техника - Алло-800: Ещё есть
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 04:03

Anadonta
Карта частная. Отделения симы в моей деревне нет, а платить 1% за сеп как-то религия не позволяет.
kreuz У меня так же почему-то увидели оборот значительно меньше, чем он есть на самом деле. Видимо считают оборот не по счету, а только по основной карте, без учета допок.
bunk
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 06:58

Re: Укрексiмбанк

Спасибо откликнувшимся. Все таки прошу практиков разъяснить как правильно обменять бонусы и использовать на Вог с знижкою -3грн. Можно и Окко
*******
valya
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 07:06

  Andey написав:Оказалось за коммуналку и пополнение мобильного дают всего 0,5% бонусов :(

Кстати есть там среди бонусбек магазинов Аптека 911 с ее 2.2% за оплату онлайн. Выходит что заказав на сайте самотоятельно и оплатив карточкой в кассе повыгоднее будет - 5%

С октября 2018
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:34

Re: Укрексiмбанк

По окко:
В кабинете эксим бонуса меняете 500 на окко, при этом надо ввести номер фишки и выбрать тип топлива. Ждёте статус "доставлено" для этого заказа + ещё денёк для уверенности.
На окко идёте на кассу, заказываете выбранное топливо. Говорите - фишка есть, будет дополнительно сертификат, хочу потратить бонусы с фишки (родные, окковские, если есть). Всё суммируется.
При оплате сканируете фишку (скидка от эксимовских бонусов применяется автоматически), сертификат бильше.
В итоге применяется эксим + бильше + бонусы окко. Не применяется персональная знижка
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:47

Re: Укрексiмбанк

  Alpha1251 написав:Не применяется персональная знижка

Ну даа :(
У меня перс. скидка щас 2грн/л, +0.5 на ОККО-Пей, поэтому хожу пёхом в кассу с сертифом Більше(-3грн/л) и бабитами, заправляюсь до полного - 30..35л :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 11:04

Re: Укрексiмбанк

На кассе чуть проще.
Раньше, не знаю как сейчас, при заправке до полного через окко пэй эксимовские бонусы тратились не полностью. Я тогда в их логике разобрался, но все равно неудобно.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 11:06

Re: Укрексiмбанк

Говорят, к "эксим + бильше + бонусы окко" можно ещё приклеить сертификат бильше на пульс. Но я не пробовал.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 11:11

  bunk написав:У Вас была смс с конкретным предложением? У меня было просто обратитесь в банк. В банке сказали, что смогут выдать инфинити за 2к(около 400 сама карта + страховка около 600 + 1000 за консьерж) плюс к ней одну допку инфинити за 1,5к и еще одну платину за 1к. Сказали, что предложение актуально только с марта. Сейчас можно оформить по старым тарифам без скидок и без ограничения по кол-ву допок.

Да, в СМС подробностей не было, выяснял в отделении, но срок мне озвучили наоборот до конца февраля, что странно. И про допки не шла речь в этом предложении в принципе. Карты депозитные у меня кстати.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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