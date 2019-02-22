Flamingo
Не забываем "Обмінюйте бали й отримуйте знижку 3 грн/л, заправляючи від 30 л пального, окрім газу та PullsDiesel."
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:33
Flamingo
Не забываем "Обмінюйте бали й отримуйте знижку 3 грн/л, заправляючи від 30 л пального, окрім газу та PullsDiesel."
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:43
В смысле не забывать? Я ж пишу что "скидка 1 грн. на пульсе" это второй код "бильше" который я применяю. А как Вы думаете какой первый? Правильно - тот о котором Вы написали.
После того как ОККО стал говнить на "персональных скидках" предлагая мне ежемесячно скидку в 2,50 при заправке от 50 л (это при том что у меня потолок 46 с хвостиком и они, уверен, это видят по моим заправкам) - я только через "бильше" у них и заправляюсь.
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:48
Re: Укрексiмбанк
звякните на саппорт, они поправят, еще и сорри-бонус 0.5/л нарисуют
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 23 лют, 2019 15:15
Flamingo Схема с двумя ваучерами работает только с бензином, с дизелем не прокатит
Додано: Суб 23 лют, 2019 15:22
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