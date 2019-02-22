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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 660661662663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 292
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
80
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:33

Flamingo
Не забываем "Обмінюйте бали й отримуйте знижку 3 грн/л, заправляючи від 30 л пального, окрім газу та PullsDiesel."
Pater
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:43

  Pater написав:Flamingo
Не забываем "Обмінюйте бали й отримуйте знижку 3 грн/л, заправляючи від 30 л пального, окрім газу та PullsDiesel."

В смысле не забывать? Я ж пишу что "скидка 1 грн. на пульсе" это второй код "бильше" который я применяю. А как Вы думаете какой первый? Правильно - тот о котором Вы написали.
После того как ОККО стал говнить на "персональных скидках" предлагая мне ежемесячно скидку в 2,50 при заправке от 50 л (это при том что у меня потолок 46 с хвостиком и они, уверен, это видят по моим заправкам) - я только через "бильше" у них и заправляюсь.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:48

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:при том что у меня потолок 46 с хвостиком

звякните на саппорт, они поправят, еще и сорри-бонус 0.5/л нарисуют :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:15

Flamingo Схема с двумя ваучерами работает только с бензином, с дизелем не прокатит
Pater
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:22

  Pater написав:Flamingo Схема с двумя ваучерами работает только с бензином, с дизелем не прокатит

Сорри не понял что вы имели в виду. У меня то бенз поэтому на подобные приписки никогда не обращал внимание.
Ну а владельци дизеля и ГБО - экономят на другом.
Flamingo
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