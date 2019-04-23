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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 718719720721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 298
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
64
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 17:49

Сегодня начислен бонус по операции через Гуглпэй от 16.04

Можно смело подвязывать карту и платить телефоном

Ура, я считаю
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 18:37

  goraidetkmag написав:Сегодня начислен бонус по операции через Гуглпэй от 16.04

Можно смело подвязывать карту и платить телефоном

Ура, я считаю

Шикаарно, у меня тож провелись бабиты от ГПэй
де колечко от Симы ? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2019 21:22

mustbe

прошу добавить Эпицентр в сводки бота и на аву )
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2019 23:42

Сейчас Эпицентра нет.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 12:53

Re: Укрексiмбанк

Сьогодні у відділені забрав VISA Gold, випадково глянув в системі інтернет-банкінгу, а вона відображається як VISA Classic. На гарячці Ексімбанку просили скинути скріншот на пошту, будуть розбиратись. Провсяк випадок, написав, ще на EximBonus, бо як додавав картку вона чомусь не gold, а якась «синенька з девачкою». Бабіти відписали, що картинку замінять і відсоток буде як у gold. В когось щось було подібне?
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:21

extreme_lviv_ua

это Виза классик "Разом до життя" - кура ваша лоханулась в отделнеии
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IMPRINTER
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