Сегодня начислен бонус по операции через Гуглпэй от 16.04
Можно смело подвязывать карту и платить телефоном
Ура, я считаю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 кві, 2019 17:49
Сегодня начислен бонус по операции через Гуглпэй от 16.04
Можно смело подвязывать карту и платить телефоном
Ура, я считаю
Додано: Суб 20 кві, 2019 18:37
Шикаарно, у меня тож провелись бабиты от ГПэй
де колечко от Симы ?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 21 кві, 2019 21:22
mustbe
прошу добавить Эпицентр в сводки бота и на аву )
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Додано: Нед 21 кві, 2019 23:42
Сейчас Эпицентра нет.
Маякните когда он появится - добавлю
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Сер 24 кві, 2019 12:53
Re: Укрексiмбанк
Сьогодні у відділені забрав VISA Gold, випадково глянув в системі інтернет-банкінгу, а вона відображається як VISA Classic. На гарячці Ексімбанку просили скинути скріншот на пошту, будуть розбиратись. Провсяк випадок, написав, ще на EximBonus, бо як додавав картку вона чомусь не gold, а якась «синенька з девачкою». Бабіти відписали, що картинку замінять і відсоток буде як у gold. В когось щось було подібне?
Додано: Сер 24 кві, 2019 16:21
extreme_lviv_ua
это Виза классик "Разом до життя" - кура ваша лоханулась в отделнеии
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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