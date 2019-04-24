Только что звонил.
Очень извиняются, проблему признают, решают "всем централизованно". Но никаких сроков.
Попросил уточнить на следующий раз, какой у них дедлайн для этого (этих) вопроса
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 кві, 2019 09:02
Только что звонил.
Очень извиняются, проблему признают, решают "всем централизованно". Но никаких сроков.
Попросил уточнить на следующий раз, какой у них дедлайн для этого (этих) вопроса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 25 кві, 2019 11:22
Re: Укрексiмбанк
підкажіть будь ласка, як підключити google pay
при додаванні картки Platinum не з'являється синьої кнопки "далі"...
Додано: Чет 25 кві, 2019 12:25
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Додано: Чет 25 кві, 2019 12:45
Уже первую часть сертов Эпицентра разобрали, а бабиты только анонсировали.
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:36
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