Додано: Чет 25 кві, 2019 09:02

Только что звонил.

Очень извиняются, проблему признают, решают "всем централизованно". Но никаких сроков.

Попросил уточнить на следующий раз, какой у них дедлайн для этого (этих) вопроса

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин