RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 719720721722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 298
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
64
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 09:02

Только что звонил.
Очень извиняются, проблему признают, решают "всем централизованно". Но никаких сроков.
Попросил уточнить на следующий раз, какой у них дедлайн для этого (этих) вопроса
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8161
З нами з: 18.04.15
Подякував: 5995 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 11:22

Re: Укрексiмбанк

підкажіть будь ласка, як підключити google pay
при додаванні картки Platinum не з'являється синьої кнопки "далі"...
Basilio2020
 
Повідомлень: 27
З нами з: 15.02.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:25

Новий партнер в Програмі лояльності EximBonus

http://prntscr.com/ngo4mr
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4798
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:45

Уже первую часть сертов Эпицентра разобрали, а бабиты только анонсировали.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3899
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:36

  mustbe написав:Сейчас Эпицентра нет.
Маякните когда он появится - добавлю


маякую ) появился
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35941
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5703 раз.
 
Профіль
9
4
2
  #<1 ... 719720721722
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, IGNAT, kostya77, ramaz, slasva, varlo, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12057)
25.04.2019 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.