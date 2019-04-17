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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:01
Бонусы: Начислили новые по 17.04.2019 !
Пропуски: 18.03-19.03, 28.03-30.03
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Уже есть !
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-1000: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:01
Бонусы: Начислили новые по 18.04.2019 !
Пропуски: 18.03-19.03, 28.03-30.03
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-1000: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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mustbe
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- Повідомлень: 1597
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 174 раз.
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1
Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:01
Бонусы: Начислили новые по 19.04.2019 !
Пропуски: 18.03-19.03, 28.03-30.03
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-1000: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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mustbe
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- Повідомлень: 1597
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 174 раз.
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- Профіль
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1
Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:01
Бонусы: Начислили новые по 19.04.2019 !
Пропуски: 18.03-19.03, 28.03-30.03
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-1000: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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mustbe
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- Повідомлень: 1597
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 174 раз.
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- Профіль
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1
Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:01
Бонусы: Начислили новые по 20.04.2019 !
Пропуски: 18.03-19.03, 28.03-30.03
Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-1000: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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mustbe
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-
- Повідомлень: 1597
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 174 раз.
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- Профіль
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1
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