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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 720721722723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 298
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
64
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:01

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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:01

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Платежи - Мобильные : Ещё есть
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:01

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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:01

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Платежи - Коммуналка: Ещё есть

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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:01

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Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

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Платежи - Коммуналка: Ещё есть

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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 01:01

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