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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:01
Бонусы: Начислили новые по 17.04.2019 !
Пропуски: 18.03-19.03, 28.03-30.03
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Уже есть !
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-1000: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
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- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:01
Бонусы: Начислили новые по 18.04.2019 !
Пропуски: 18.03-19.03, 28.03-30.03
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-1000: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:01
Бонусы: Начислили новые по 19.04.2019 !
Пропуски: 18.03-19.03, 28.03-30.03
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-1000: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:01
Бонусы: Начислили новые по 19.04.2019 !
Пропуски: 18.03-19.03, 28.03-30.03
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-1000: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:01
Бонусы: Начислили новые по 20.04.2019 !
Пропуски: 18.03-19.03, 28.03-30.03
Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-1000: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
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- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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Додано: Суб 27 кві, 2019 01:01
Бонусы: Начислили новые по 21.04.2019 !
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Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-1000: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
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Додано: Суб 27 кві, 2019 03:01
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Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-1000: Ещё есть
Техника - Алло-1000: Ещё есть
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Додано: Суб 27 кві, 2019 08:42
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, излишки по Окко пэй здесь не быстро возвращаются?
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Alpha1251
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Додано: Суб 27 кві, 2019 09:00
Alpha1251 написав:
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, излишки по Окко пэй здесь не быстро возвращаются?
Думаю, сразу по окончании заправки. Специально не проверял, но в СМС оповещении от следующей операции с картой остаток уже с возвращенной суммой всегда был.
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M-Audio
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Додано: Суб 27 кві, 2019 09:31
M-Audio написав: Alpha1251 написав:
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, излишки по Окко пэй здесь не быстро возвращаются?
Думаю, сразу по окончании заправки. Специально не проверял, но в СМС оповещении от следующей операции с картой остаток уже с возвращенной суммой всегда был.
И КБ с учетом такого возврата нормально начисляется у Симы?
А то я после подобных танцев с Алкой больше "до полного" не заправляюсь
ПС. Кстати. При оплате через кассу заправки Пульсом с предЪявой сертифов от Більше и на Пульс и на -3грн/л, срабатывают и оба бабитскиХ сертифа 500: и на Пульс и на А-95. Я так умудрился за 35коп залить 35л недавно. Кассир была в шоке
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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