Alpha1251 написав:Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, излишки по Окко пэй здесь не быстро возвращаются?
И КБ с учетом такого возврата нормально начисляется у Симы? А то я после подобных танцев с Алкой больше "до полного" не заправляюсь
Да, здесь всё правильно работает. Возврат отображается как отрицательная сумма и отрицательные бонусы.
ПС. Кстати. При оплате через кассу заправки Пульсом с предЪявой сертифов от Більше и на Пульс и на -3грн/л, срабатывают и оба бабитскиХ сертифа 500: и на Пульс и на А-95. Я так умудрился за 35коп залить 35л недавно. Кассир была в шоке
Когда-то смотрел на пульсовский сертификат, и на нём единственном не было пометки, что он не суммируется с другими скидками. Так что всё верно.
Pater написав::? clientage До 1 мая на ОKKO акция: -5 грн на бензин и ДТ через ОKKO PAY.
эт класс, мож 1го заправлюсь, нуна вот выкатать литров 20 ещё на маёвках И под эту акциию НЕ нуна тогда бабитских сертов покупать, ну шобы наполную сработала скидка Хлавное шобы ток ОККО Пэй фурычил, а то может и сбоить, при таком то гешефте