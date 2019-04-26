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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 721722723724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 298
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
84
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
64
Всього голосів : 298
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:52

  clientage написав:
  M-Audio написав:
  Alpha1251 написав:Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, излишки по Окко пэй здесь не быстро возвращаются?

И КБ с учетом такого возврата нормально начисляется у Симы?
А то я после подобных танцев с Алкой больше "до полного" не заправляюсь :wink:
Да, здесь всё правильно работает. Возврат отображается как отрицательная сумма и отрицательные бонусы.

ПС. Кстати. При оплате через кассу заправки Пульсом с предЪявой сертифов от Більше и на Пульс и на -3грн/л, срабатывают и оба бабитскиХ сертифа 500: и на Пульс и на А-95. Я так умудрился за 35коп залить 35л недавно. Кассир была в шоке 8)

Когда-то смотрел на пульсовский сертификат, и на нём единственном не было пометки, что он не суммируется с другими скидками. Так что всё верно.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:02

:? clientage До 1 мая на ОKKO акция: -5 грн на бензин и ДТ через ОKKO PAY. :shock:
Pater
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:29

Re: Укрексiмбанк

M-Audio написав:Думаю, сразу по окончании заправки. Специально не проверял, но в СМС оповещении от следующей операции с картой остаток уже с возвращенной суммой всегда был.


Застрял где-то остаток, уже 2 часа тишина.
Хорошо, что небольшой :-)

На окко линии стандартная отговорка - срок зависит от банка.

Надо будет попинать окко фэйсбук в рабочий день.
Может это "под акцию" такой тупняк, короче имейте ввиду.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 11:08

  Pater написав::? clientage До 1 мая на ОKKO акция: -5 грн на бензин и ДТ через ОKKO PAY. :shock:

эт класс, мож 1го заправлюсь, нуна вот выкатать литров 20 ещё на маёвках
И под эту акциию НЕ нуна тогда бабитских сертов покупать, ну шобы наполную сработала скидка :) Хлавное шобы ток ОККО Пэй фурычил, а то может и сбоить, при таком то гешефте :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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