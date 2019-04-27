Alpha1251 написав:Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, излишки по Окко пэй здесь не быстро возвращаются?
И КБ с учетом такого возврата нормально начисляется у Симы? А то я после подобных танцев с Алкой больше "до полного" не заправляюсь
Да, здесь всё правильно работает. Возврат отображается как отрицательная сумма и отрицательные бонусы.
ПС. Кстати. При оплате через кассу заправки Пульсом с предЪявой сертифов от Більше и на Пульс и на -3грн/л, срабатывают и оба бабитскиХ сертифа 500: и на Пульс и на А-95. Я так умудрился за 35коп залить 35л недавно. Кассир была в шоке
Когда-то смотрел на пульсовский сертификат, и на нём единственном не было пометки, что он не суммируется с другими скидками. Так что всё верно.
Pater написав::? clientage До 1 мая на ОKKO акция: -5 грн на бензин и ДТ через ОKKO PAY.
эт класс, мож 1го заправлюсь, нуна вот выкатать литров 20 ещё на маёвках И под эту акциию НЕ нуна тогда бабитских сертов покупать, ну шобы наполную сработала скидка Хлавное шобы ток ОККО Пэй фурычил, а то может и сбоить, при таком то гешефте
Pater написав::? clientage До 1 мая на ОKKO акция: -5 грн на бензин и ДТ через ОKKO PAY.
эт класс, мож 1го заправлюсь, нуна вот выкатать литров 20 ещё на маёвках И под эту акциию НЕ нуна тогда бабитских сертов покупать, ну шобы наполную сработала скидка Хлавное шобы ток ОККО Пэй фурычил, а то может и сбоить, при таком то гешефте
Тоді краще Пульс залити
Напередодні великодніх свят заправити на ОККО повний бак якісного пального – гарна ідея! Тим більше, що мережа АЗК підготувала для своїх клієнтів приємні знижки, які діють з 26 квітня по 1 травня.
Перш за все, тільки впродовж 6 днів на ОККО можна заправити брендове пальне PULLS 95 або PULLS Diesel зі знижкою 5 грн/л балами на картку Fishka.
Для тих, хто любить заправлятись, не підходячи до каси, при заправці за допомогою ОККО PAY діють знижки балами на картку Fishka: 5 грн/л на А-92 ЄВРО, А-95 ЄВРО, ДП ЄВРО, Pulls 95, Pulls Diesel та 1,5 грн/л – на ГАЗ. Гарантом безпеки платежів з Masterpass є Mastercard.
А чего это все так за этот пульс топят? По мне так чем меньше всякой субстанции добавляют в бензин - тем лучше, в долгосрочной перспективе. Я так вообще 92-й заправляю: двигатель позволяет, а скидка в процентах больше (в гривнах скидки одинаковые, но этот дешевле, поэтому в процентах получается больше). В теории должен был фиксировать повышение расхода топлива, но не замечаю.